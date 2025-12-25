Ban Bí thư cấm dùng công quỹ tặng quà Tết lãnh đạo

Ban Bí thư nghiêm cấm sử dụng công quỹ để biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức và không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên.

Ngày 22/12, Ban Bí thư ban hành chỉ thị về tổ chức Tết Bính Ngọ 2026, yêu cầu các cấp, ngành tập trung chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, gia đình chính sách, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Các địa phương phải nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa, xây mới nhà ở và các công trình thiết yếu, bảo đảm người dân có nơi ở ổn định để đón Tết.

Chỉ thị nêu nhiệm vụ đẩy nhanh triển khai các dự án, hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao, không để còn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Các nguồn lực xã hội cần được huy động để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, công nhân lao động mất việc làm, người cao tuổi neo đơn, trẻ mồ côi, người dân vùng sâu, biên giới, hải đảo, bảo đảm mọi người dân đều được vui xuân, đón Tết.

Đào, nhất chi mai Sapa, Lào Cai tất bật trước Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: Hoàng Phong

Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, địa phương chi trả đầy đủ, kịp thời tiền lương, tiền thưởng Tết cho người lao động; tổ chức thăm hỏi cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và văn nghệ sĩ. Việc bắn pháo hoa chào năm mới do địa phương căn cứ điều kiện thực tế quyết định, bảo đảm tiết kiệm, an toàn, không để xảy ra sử dụng pháo trái phép.

Mỗi cán bộ, đảng viên được yêu cầu nêu gương trong chấp hành pháp luật, không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia; không mê tín, dị đoan, không tham gia tệ nạn xã hội; không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định để đi lễ hội, vui chơi.

Sau kỳ nghỉ Tết, toàn hệ thống chính trị được yêu cầu tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, trong đó có vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân.

Những năm gần đây, trước mỗi dịp Tết Nguyên đán, Ban Bí thư đều ban hành chỉ thị yêu cầu thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Quy định này lần đầu được Ban Bí thư và Thủ tướng đặt ra từ năm 2004 nhằm ngăn ngừa tiêu cực và lợi ích không trong sáng trong dịp Tết.

Vũ Tuân