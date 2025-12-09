Bắn bà lão cùng thôn vì nghi 'làm ma chài'

Điện BiênSùng A Vảng dùng súng kíp tự chế bắn chết bà lão 70 tuổi ở cùng thôn vì cho rằng đã "làm ma chài" khiến người thân mình thường xuyên đau ốm.

Ngày 9/12, Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã bắt Vảng, 39 tuổi, trú xã Mường Chà, để điều tra hành vi giết người.

Vảng khai nghi bà Chư, 70 tuổi, đã "làm ma chài" khiến mẹ và con mình thường xuyên đau ốm nên nảy sinh ý định sát hại.

Sùng A Vảng và hung khí gây án. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kế hoạch, tối 6/12, Vảng chuẩn bị khẩu súng kíp tự chế rồi đến gần nhà mật phục. Khoảng 0h30 ngày 7/12, thấy bà Chư trở về sau khi đi ăn cơm ở nhà cháu họ, Vảng bắn trúng khiến nạn nhân gục trong sân nhà.

Nạn nhân 70 tuổi được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế xã song đến 10h cùng ngày đã tử vong. Chưa đầy 24h sau, Chử bị bắt song lúc đầu tại cơ quan điều tra đã đưa ra nhiều lời khai gian dối.

Đến 0h ngày 8/12, nghi phạm nhận tội.

Phạm Dự