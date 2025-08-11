Bản án đối với đại ca giang hồ Gia Lai 'có sai lầm nghiêm trọng'

Ngày 11/8, Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm (VKSND Cấp cao cũ) tại Đà Nẵng có công văn đề nghị Viện trưởng VKSND Tối cao kháng nghị tái thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm đối với Dũng (42 tuổi, hay còn gọi là Tý Cưng, giang hồ cộm cán ở Gia Lai cũ).

Dũng từng có tiền án, tiền sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng, Cướp tài sản. Năm 2009, vừa ra tù, anh ta tham gia vụ án mạng ở phố núi, rồi lĩnh 8 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Rạng sáng 2/9/2019, nhóm Dũng và đối thủ (tổng cộng 12 người) xảy ra hỗn chiến ở chợ đêm Pleiku. Khi đó, Dũng đã dùng súng bắn tử vong thanh niên 22 tuổi và làm một người khác bị thương. Lúc nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện, đàn em của Tý Cưng đã đến "bắt cóc", đưa ra nghĩa trang đánh đập rồi bỏ đi.

Trong quá trình điều tra, nghi ngờ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi của Dũng ở thời điểm trước, trong và sau khi thực hiện tội phạm, cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa giám định. Kết quả giám định cho rằng Dũng bị "bệnh rối loạn sự thích ứng với phản ứng hỗn hợp lo âu trầm cảm; rối loạn nhân cách cảm xúc không ổn định".

Căn cứ giám định này, VKSND tỉnh Gia Lai đã ký quyết định đưa bị can đi chữa bệnh bắt buộc từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2024.

Đến cuối tháng 3/2025, TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Dũng 14 năm tù về tội Giết người và 2 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (Điều 304 Bộ luật Hình sự); tổng hình phạt là 16 năm tù. Ba tháng sau, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, tuyên giảm 2 năm so với bản án sơ thẩm.

Theo Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng, tòa sơ thẩm và phúc thẩm xét xử bị cáo theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự là áp dụng chưa đúng khung hình phạt.

Cụ thể, bị cáo dùng súng bắn chết một người, làm một người khác bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 20%. Dù hậu quả chết người đã bị xử lý về tội Giết người, song đó cũng là hậu quả của hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Hành vi này phải xét xử theo điểm c khoản 2 Điều 304 Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung tăng nặng Làm chết người (mức án 5-12 năm tù) mới đúng quy định của pháp luật.

Liên ngành tư pháp VKSND - TAND tỉnh Gia Lai có thể tham khảo một số bản án đăng trên cổng thông tin điện tử có tình tiết tương tự.

Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng cho rằng, bản án sơ thẩm và phúc thẩm đã "có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật" và bản kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 15/5/2020 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa là sai sự thật. Từ đó, cơ quan này đề nghị Viện trưởng VKSND Tối cao kháng nghị tái thẩm theo hướng hủy bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và sơ thẩm của TAND tỉnh Gia Lai để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian Dũng điều trị bệnh, năm 2022, 11 người liên quan vụ hỗn chiến bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt tổng cộng 21 năm tù về các tội Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích và Bắt, giữ người trái pháp luật.

Hồi giữa năm 2024, Bộ Công an bắt nhiều cán bộ quản lý, bác sĩ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa về tội Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, và Đưa hối lộ. Họ bị cáo buộc đã nhận tiền để làm các làm hồ sơ bệnh án tâm thần ở mức "bị hạn chế hoặc mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi".

Trần Hóa