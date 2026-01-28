Bán 12 tấn thịt lợn chết nhiễm dịch cho người dân

Đồng NaiLê Thị Bích Phượng, 43 tuổi, bị cáo buộc thu mua lợn chết do dịch tả châu Phi, chế biến và bán ra thị trường hơn 12 tấn thịt để kiếm lời.

Ngày 28/1, Phượng, ngụ xã Thống Nhất, bị Công an Đồng Nai bắt tạm giam để điều tra hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Việc bắt giữ được thực hiện trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn thực phẩm trước Tết Bính Ngọ 2026.

Phượng thời điểm bị bắt sử dụng thịt có mầm bệnh tả lợn Châu Phi. Ảnh: Thái Hà

Theo điều tra, trong năm 2024, Phượng thu mua khoảng 12.000 kg lợn chết do nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại địa bàn hai huyện Định Quán và Thống Nhất cũ, với giá từ 10.000 đến 25.000 đồng mỗi kg.

Số lợn này được đưa về nhà ở xã Thống Nhất để mổ, pha lóc, phân loại thành ba rọi, thịt nạc... rồi bán lại với giá 70.000-85.000 đồng mỗi kg cho nhiều khách hàng tại Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Do thu mua số lượng lớn, Phượng mua thêm tủ đông, thùng đá và container lạnh để làm kho chứa thịt lợn nhiễm bệnh, chờ bán ra thị trường thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Kết quả kiểm nghiệm của Chi cục Thú y vùng VI xác định các mẫu thịt gửi xét nghiệm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, thuộc danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch.

Phước Tuấn