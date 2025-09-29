Bamboo Airways vào top 6 hãng hàng không khu vực tốt nhất châu Á

Bamboo Airways duy trì tỷ lệ bay đúng giờ, chú trọng chất lượng phục vụ, tiếp tục được Skytrax vinh danh trong top 6 hãng hàng không khu vực tốt nhất châu Á năm 2025.

Bảng xếp hạng được công bố trong khuôn khổ lễ trao giải Hàng không Thế giới (World Airline Awards). Giải thưởng do Skytrax khởi xướng từ năm 1999, được ví như "Oscar của ngành hàng không". Năm nay, giải có hơn 325 hãng bay được đưa vào đánh giá. Kết quả dựa trên khảo sát trực tuyến hành khách từ hơn 100 quốc gia, bằng 7 ngôn ngữ, thực hiện trong giai đoạn 9/2024 đến tháng 5 năm nay.

Theo Skytrax, các hãng bay được vinh danh trong hạng mục "hãng hàng không khu vực tốt nhất" đều là các hãng hàng không truyền thống, chủ yếu khai thác các chuyến bay nội địa và quốc tế chặng ngắn tới trung bình. Năm nay là lần thứ ba Bamboo Airways góp mặt trong danh sách.

Tiếp viên Bamboo Airways phục vụ đồ ăn cho hành khách trên chuyến bay. Ảnh: Bamboo Airways

Đại diện Bamboo Airways cho biết, danh hiệu tạo động lực để hãng tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần kết nối các vùng miền và đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

"Chúng tôi tự hào khi những nỗ lực xây dựng dịch vụ hiếu khách, tận tâm, mang đậm bản sắc Việt được chuyên gia và hành khách quốc tế ghi nhận, đánh giá cao", vị này nói.

Trước đó, Bamboo Airways từng nhiều lần được Skytrax vinh danh. Năm 2022, hãng vào top 15 hãng khu vực tốt nhất thế giới, top 2 hãng hàng không khu vực tốt nhất châu Á. Năm 2024, hãng lọt top 5 hãng hàng không khu vực tốt nhất châu Á.

Trong vai trò hãng hàng không tư nhân Việt Nam, Bamboo Airways theo đuổi mục tiêu cung cấp dịch vụ hàng không chất lượng, đồng thời duy trì tỷ lệ bay đúng giờ thuộc nhóm top đầu ngành.

Minh Ngọc