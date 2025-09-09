Bamboo Airways ưu đãi vé máy bay giá từ 99.000 đồng

Bamboo Airways triển khai chương trình ưu đãi "Bay xa giá gần" mang tới cơ hội săn vé bay với mức giá từ 99.000 đồng cho toàn mạng lưới bay nội địa từ ngày 9-12/9.

Theo đó, với mức giá từ 99.000 đồng mỗi chiều, hành khách có thể mua vé các chặng bay như TP HCM - Phú Quốc, TP HCM đi Đà Lạt hoặc Quy Nhơn, Hà Nội - Đà Nẵng. Ngoài ra, nhiều đường bay khác cũng được áp dụng mức giá ưu đãi khác, gồm TP HCM - Đà Nẵng giá từ 249.000 đồng mỗi chuyến; TP HCM - Hải Phòng, Hà Nội - Quy Nhơn hoặc Đà Lạt giá từ 299.000 đồng một chiều; Hà Nội – TP HCM giá từ 349.000 đồng một chiều; Hà Nội - Nha Trang giá từ 399.000 đồng một chiều. Các mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí.

Vé ưu đãi được mở bán từ nay đến hết 12/9, trên tất cả các kênh phân phối của Bamboo Airways, bao gồm website, ứng dụng Bamboo Airways trên điện thoại, hệ thống phòng vé và các đại lý được ủy quyền trên toàn quốc. Ưu đãi này áp dụng cho các chuyến bay khởi hành trong giai đoạn từ nay đến hết 15/12, với số lượng vé ưu đãi có hạn.

Nhân viên Bamboo Airways tận tình hỗ trợ hành khách làm thủ tục tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Bamboo Airways

Năm nay là năm nhuận nên Tết Trung thu sẽ rơi vào tháng 10, cận kề với ngày Quốc tế Phụ nữ 20/10. Đây vừa là dịp để các gia đình sum vầy nghỉ ngơi, vừa là cơ hội để bày tỏ yêu thương tới những người người phụ nữ thân yêu.

Máy bay Bamboo Airways giữa sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ tại sân bay Liên Khương. Ảnh: Huy Spotter

Bamboo Airways chinh phục khách hàng bằng chất lượng dịch vụ, sự tận tâm, cùng các chuyến bay an toàn và đúng giờ. Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam, Bamboo Airways vững vàng ở vị thế hãng bay đúng giờ nhất toàn ngành, với 80,1% chuyến bay cất cánh đúng giờ trong 7 tháng đầu năm 2025.

Song song với mạng bay nội địa kết nối hầu khắp các thành phố du lịch nổi tiếng, Bamboo Airways duy trì khai thác đều đặn các chuyến bay quốc tế dưới hình thức charter (thuê chuyến), kết nối trực tiếp các thành phố du lịch Việt Nam với những điểm đến nổi tiếng tại Hàn Quốc. Trong giai đoạn tới, Bamboo Airways dự kiến khai thác các chuyến charter Nha Trang - Cheongju, Đà Nẵng - Muan và Nha Trang - Muan, mang đến cơ hội khám phá "xứ sở kim chi" trong mùa du lịch cuối năm cho đông đảo du khách.

Yên Chi