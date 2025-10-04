Bamboo Airways tuyển thêm 500 tiếp viên hàng không

Bamboo Airways thông báo tuyển thêm tiếp viên và lên kế hoạch bổ sung số lượng tàu bay nhằm chuẩn bị cho chiến lược phát triển 2026-2030.

Bamboo Airways vừa thông báo tuyển dụng tiếp viên hàng không quy mô lớn. Theo đó, thời gian nhận hồ sơ ứng tuyển vị trí tiếp viên hàng không kéo dài từ nay đến hết tháng 11. Các ứng viên cần đáp ứng một số tiêu chuẩn cơ bản như: độ tuổi dưới 25, chiều cao 170-182 cm đối với nam và 160-175 cm đối với nữ, tốt nghiệp THPT trở lên (ưu tiên các ứng viên có bằng trung cấp, cao đẳng, đại học), trình độ tiếng Anh TOEIC từ 500 điểm trở lên hoặc tương đương. Các ứng viên thành thạo thêm ngoại ngữ khác như tiếng Hàn, Nhật... sẽ có lợi thế.

Tiếp viên của Bamboo Airways. Ảnh: Bamboo Airways

Đại diện hãng cho biết việc tăng cường số lượng tiếp viên là bước chuẩn bị quan trọng để bổ sung lực lượng cho kế hoạch tăng quy mô đội bay, tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách. "Đây là yếu tố then chốt để Bamboo Airways duy trì lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh ngành hàng không Việt Nam có sự tăng trưởng mạnh mẽ", vị đại diện nói.

Theo vị đại diện, mỗi tiếp viên Bamboo Airways không chỉ phục vụ hành khách trên chuyến bay, mà còn là đại sứ thương hiệu, lan tỏa tinh thần hiếu khách, tận tâm, chu đáo và nhiệt huyết đến tất cả hành khách trong nước cũng như quốc tế.

Bamboo Airways đang đàm phán để thuê thêm 2–3 tàu bay phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán. Ảnh: Bamboo Airways

Về kế hoạch tăng số lượng tàu bay, đại diện hãng cho biết đơn vị đang đàm phán để thuê bổ sung 2-3 tàu bay, phục vụ mùa cao điểm Tết Nguyên đán tới đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng của hành khách. Trước đó, Bamboo công bố mở bán vé Tết, dự kiến tăng 16% tải cung ứng bao gồm tăng tần suất các đường bay hiện hữu cũng như mở lại một số đường bay được nhiều hành khách quan tâm như TP HCM - Vinh, TP HCM - Thanh Hóa...

Đội ngũ tiếp viên Bamboo Airways trong buổi hãng công bố khai thác tại nhà ga T3, Tân Sơn Nhất, TP HCM, ngày 18/8. Ảnh: Bamboo Airways

Trong trung hạn, hãng đặt mục tiêu mở rộng quy mô đội bay thêm 8-10 chiếc mỗi năm, hướng tới phát triển mạnh đội tàu và mạng bay giai đoạn 2026-2030 phục vụ đồng thời thị trường nội địa và quốc tế. Cùng với kế hoạch mở rộng đội bay, Bamboo cũng đặc biệt chú trọng việc duy trì tỷ lệ chuyến bay đúng giờ và nâng cao trải nghiệm dịch vụ từ mặt đất đến trên không.

Hoàng Anh