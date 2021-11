Bamboo Airways khai trương phòng chờ thương gia sân bay Điện Biên Phủ

Phòng chờ thương gia đầu tiên và duy nhất của Bamboo Airways vừa khai trương tại sân bay Điện Biên sẽ hoàn thiện trải nghiệm bay đẳng cấp cho hành khách.

Ngày 19/11, Bamboo Airways khai trương và đưa vào vận hành phòng chờ thương gia chuyên biệt của hãng tại cảng hàng không Điện Biên Phủ. Phòng chờ First Lounge by Bamboo Airways có tổng diện tích 73m2, đặt tại tầng 2 cảng hàng không Điện Biên Phủ, giúp hành khách dễ dàng tiếp cận.

Phòng chờ thương gia First Lounge by Bamboo Airways tại Điện Biên. Ảnh: Bamboo Airways

Phòng chờ bao gồm nhiều phân khu chức năng và tiện ích sang trọng như: khu vực nghỉ ngơi, quầy bar/buffet, phòng hút thuốc... đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng và riêng tư của hành khách khi chờ bay.

Điểm đặc trưng khác biệt của First Lounge by Bamboo Airways tại Điện Biên chính là không gian, thiết kế nội thất đậm hương sắc núi rừng Tây Bắc, với các chất liệu gần gũi thiên nhiên như mây, tre, gỗ...

Quầy buffet chính giữa mô phỏng những thửa ruộng bậc thang uốn lượn - nét đẹp đặc trưng của "xứ sở Mường Trời". Những chi tiết nhỏ như vách nan trong không gian phòng chờ cũng được kiến trúc sư cách điệu thành những đường lượn sóng, gợi hình ảnh đồi núi trập trùng. Đèn thả trần mô phỏng chiếc nón lá truyền thống của người dân Bắc Bộ, kết hợp với hệ cây xanh được bài trí tinh tế, khiến hành khách có thể nghỉ ngơi thư thái trước giờ khởi hành bay.

Ẩm thực cũng là điểm cộng của First Lounge by Bamboo Airways tại Điện Biên, với thực đơn phong phú, đa dạng, trong đó, điểm nhấn là những món ăn đặc sản vùng như: bún cá nàng Ban, cơm lam, xôi nếp nương kèm gia vị đặc sản Tây Bắc - chẩm chéo. Đặc biệt, tại phòng chờ của Bamboo Airways, hành khách luôn được phục vụ suất ăn nóng theo yêu cầu tương tự trải nghiệm tại các nhà hàng cao cấp.

Ẩm thực của First Lounge by Bamboo Airways tại Điện Biên. Ảnh: Bamboo Airways

Trước ngày khai trương First Lounge by Bamboo Airways, hành khách tại sân bay đều sử dụng một phòng chờ chung tại cảng. Hiện, Bamboo Airways là hãng bay đầu tiên và duy nhất khai thác phòng chờ thương gia chuyên biệt tại cảng hàng không Điện Biên Phủ.

Trên lộ trình hướng tới xây dựng hình mẫu hãng hàng không 5 sao mới trên thị trường hàng không, Bamboo Airways chú trọng nâng cấp, kiện toàn tất cả các "điểm chạm" dịch vụ gồm: dịch vụ thương mại, dịch vụ mặt đất và dịch vụ trên không... Trong đó, hãng sớm xác định hai trong số mục tiêu quan trọng cần đạt được đó là "hãng hàng không có dịch vụ tiếp viên 5 sao" và "hãng hàng không có phòng chờ thương gia 5 sao".

Tới nay, Bamboo Airways là hãng hàng không tư nhân đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam vận hành hệ thống phòng chờ thương gia riêng tại các sân bay trọng điểm, bao gồm: Hà Nội, Quy Nhơn, Côn Đảo và Điện Biên. Hãng đang tích cực xúc tiến để mở rộng mạng lưới phòng chờ thương gia mang dấu ấn Bamboo Airways tại loạt sân bay khác như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang...

Đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên, lãnh đạo Cảng hàng không Điện Biên Phủ và lãnh đạo Bamboo Airways cắt băng khai trương phòng chờ thương gia First Lounge by Ba Bamboo Airways tại Điện Biên. Ảnh: Bamboo Airways

Phát biểu tại sự kiện khai trương phòng chờ thương gia First Lounge by Bamboo Airways tại Điện Biên, ông Phạm Đức Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên khẳng định: "Sự tham gia của Bamboo Airways trong việc khai thác các đường bay tại cảng hàng không Điện Biên Phủ đã góp phần thay đổi cơ bản hoạt động vận tải hàng không tại Điện Biên theo chiều hướng tích cực hơn. Tỉnh Điện Biên sẽ phối hợp với hãng và các cơ quan chức năng của ngành hàng không, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Bamboo Airways trong quá trình triển khai tổ chức các hoạt động vận tải tại tỉnh Điện Biên".

Ông Trương Phương Thành - Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways cho biết với sự đầu tư đồng bộ về mặt hạ tầng cũng như chất lượng dịch vụ của Bamboo Airways, hãng sẽ góp phần cải thiện diện mạo cho giao thông hàng không Điện Biên, thúc đẩy thu hút đầu tư, tăng cường giao lưu liên vùng giữa Tây Bắc với các trung tâm du lịch, trung tâm kinh tế – văn hoá – xã hội lớn của cả nước".

Máy bay thuộc nhóm phản lực như Embraer của Bamboo Airways tại sân bay Điện Biên. Ảnh: Bamboo Airways

Tháng 10 vừa qua, Bamboo Airways đưa vào khai thác đường bay khứ hồi Hà Nội - Điện Biên, tần suất hàng ngày. Hãng đang mở bán vé đường bay thẳng khứ hồi chặng TP HCM - Điện Biên, dự kiến khai thác vào đầu tháng 12 tới, tần suất 5 chuyến khứ hồi/tuần. Tần suất chung sẽ tăng dần tùy theo điều kiện thực tế và nhu cầu của hành khách.

Với hệ thống mạng bay kết nối Điện Biên của Bamboo Airways, lần đầu tiên, sân bay Điện Biên Phủ đón các chuyến bay thương mại được khai thác bằng dòng máy bay thuộc nhóm phản lực như Embraer, tải trọng vận chuyển lớn, tốc độ tiếp cận cao, ứng dụng phương thức bay hiện đại.

Các đường bay Hà Nội/TP HCM - Điện Biên của Bamboo Airways rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, tối ưu hoá lợi ích cho hành khách. Cụ thể, thời gian di chuyển cho chặng Hà Nội - Điện Biên chỉ còn khoảng xấp xỉ 1 giờ, giữa TP HCM - Điện Biên chỉ còn hơn 2 giờ bay.

Với đường TP HCM - Điện Biên, lần đầu tiên toàn ngành hàng không nội địa có một chặng bay giúp kết nối hai thành phố ở hai đầu đất nước.

Nhằm đảm bảo an toàn khai thác và phòng chống dịch Covid-19 trước, trong và sau chuyến bay, Bamboo Airways nghiêm túc và triệt để thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, tuân thủ các quy định, hướng dẫn về đảm bảo an toàn, an ninh hàng không của Bộ Giao thông vận tải, Cục hàng không và các cơ quan chức năng. Hãng đã triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho toàn bộ cán bộ, nhân viên và các đơn vị thành viên. Bộ quy trình phòng chống dịch bệnh của Bamboo Airways được đánh giá mức tuyệt đối, 7/7 sao.

Sơn Quỳnh