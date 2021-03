Bamboo Airways được AirlineRatings đánh giá 7 sao trong phòng chống Covid-19

Bộ tiêu chí đánh giá của AirlineRatings bao hàm nhiều yếu tố trong công tác phòng chống dịch bệnh cần thiết của một hãng hàng không, từ trang thiết bị cơ sở vật chất, đến cơ sở truyền thông thông tin, thực tiễn áp dụng trong phục vụ và dịch vụ của hãng bay.

Cụ thể, 7 tiêu chí của AirlineRatings được Bamboo Airways thực hiện đầy đủ bao gồm: thông tin và hướng dẫn phòng chống Covid-19 trên website; giãn cách xã hội khi lên máy bay; tổ bay được trang bị trang thiết bị phòng chống đầy đủ; khẩu trang được đeo trong suốt quá trình bay; tiêu chuẩn phục vụ đồ ăn thức uống được điều chỉnh phù hợp; hành khách được cung cấp vật phẩm sát khuẩn; phun khử trùng toàn bộ máy bay.

Nhân viên Bamboo Airways hướng dẫn cho hành khách tại sân bay.

Theo đại diện Bamboo Airways, để đảm bảo an toàn cho hành khách và cán bộ nhân viên, hãng đã tăng cường, thực hiện nghiêm ngặt ở mức cao nhất các quy trình phòng chống dịch bệnh trên toàn mạng bay.

Cụ thể, đối với thủ tục tại sân bay, Bamboo Airways kiểm tra thân nhiệt hành khách, qua đó sàng lọc và có các biện pháp phù hợp với hành khách có thân nhiệt trên 37,5 độ C hoặc biểu hiện sức khỏe bất thường. Nước rửa tay diệt khuẩn được cung cấp tại các quầy làm thủ tục, cửa khởi hành, trên máy bay cho hành khách.

Hành khách được yêu cầu tuân thủ quy định đeo khẩu trang ngay từ khâu làm thủ tục check-in cho đến khi lên tàu bay và trong suốt chuyến bay. Khẩu trang diệt khuẩn Perfetta được cung cấp miễn phí cho hành khách có nhu cầu tại các quầy vé giờ chót tại sân bay và tại cửa lên tàu bay. Hành khách cũng được yêu cầu đảm bảo giãn cách an toàn khi đang làm thủ tục tại sân bay, kiosk check-in, phòng chờ thương gia - First Lounge by Bamboo Airways.

Đối với nhân viên mặt đất, tổ bay, Bamboo Airways tăng cường trang bị bảo hộ y tế gồm khẩu trang y tế loại ba lớp dùng một lần, găng tay y tế, dung dịch rửa tay khô, bộ đồ bảo hộ y tế toàn thân với các chuyến bay đặc biệt... Phi công và tổ bay di chuyển bằng xe riêng.

Nhân viên Bamboo Airways đeo khẩu trang, găng tay và đứng giãn cách để đảm bảo an toàn cho hành khách trên tàu bay.

Cũng theo đại diện Bamboo Airways, đối với dịch vụ trên không, hãng điều chỉnh tiêu chuẩn suất ăn, chỉ cung cấp đồ uống, nhằm hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm chéo thông qua tiếp xúc. Sau chuyến bay, hãng tăng cường công tác phun khử khuẩn đối với các tàu bay đi và đến Hải Phòng, đảm bảo tất cả tàu bay này được vệ sinh, khử khuẩn theo đúng tiêu chuẩn trước khi đón khách. Màng lọc HEPA lọc không khí vô trùng trên tàu bay tiếp tục được bảo dưỡng thường xuyên.

AirlineRatings là đơn vị chuyên đánh giá tổng hợp các sản phẩm và an toàn hàng không hàng đầu trên thế giới. Bảng xếp hạng của AirlineRatings thống kê hơn 435 hãng hàng không trên toàn thế giới. Hệ đánh giá của AirlineRatings bao gồm 7 sao, với mức 7 là mức cao nhất.

Cùng mức xếp hạng 7/7 sao về phòng chống Covid-19 của Bamboo Airways còn có nhiều hãng hàng không khác trên thế giới như All Nippon Airways, Qatar Airways, Cathay Pacific Airways, EVA Air, Singapore Airlines...