Bamboo Airways đổi vé cho khách trễ chuyến ga T3 Tân Sơn Nhất

Bamboo Airways dời toàn bộ chuyến bay nội địa từ nhà ga T1 sang T3, từ ngày 18/8, hỗ trợ khách đổi vé miễn phí sang chuyến bay kế tiếp cùng hành trình.

Từ ngày 18 đến 25/8, các hành khách của Bamboo Airways bị trễ chuyến bay khởi hành từ nhà ga T3 do không nắm được thông tin, nhưng có mặt tại đây trong vòng 20 phút sau giờ khởi hành in trên vé và được bộ phận mặt đất của Bamboo Airways xác nhận, sẽ được đổi vé miễn phí sang chuyến bay kế tiếp cùng hành trình.

Tiếp viên nữ tại nhà ga sân bay của Bamboo Airways. Ảnh: Bamboo Airways

Trong trường hợp các chuyến bay kế tiếp không còn chỗ, Bamboo Airways vẫn hỗ trợ đổi vé miễn phí và miễn chênh lệch giá vé cho hành khách sang chuyến bay gần nhất còn chỗ. Với các đường bay có tần suất chỉ một chuyến mỗi ngày, hành khách sẽ được đổi vé miễn phí sang chuyến bay có cùng hành trình của ngày hôm sau.

Để giúp hành khách nắm thông tin thay đổi này, hãng tăng cường truyền thông trên các kênh website, fanpage, email SMS và tài khoản Zalo OA. Bamboo Airways khuyến nghị hành khách chủ động theo dõi thông tin để tránh nhầm lẫn, đảm bảo quá trình di chuyển suôn sẻ.

"Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng chính sách hỗ trợ kịp thời cho các hành khách trong giai đoạn đầu chuyển giao, Bamboo Airways hy vọng các chuyến bay diễn ra thuận lợi và đúng giờ", đại diện hãng bay chia sẻ.

Nhà ga T3 được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại với 90 quầy làm thủ tục truyền thống, 20 quầy tự động drop-off, 42 ki-ốt check in và 27 cửa ra máy bay. Trong đó có 13 cầu ống lồng và 14 cửa ra bằng xe buýt, 25 điểm kiểm tra an ninh, các khu vực lounge riêng biệt dành cho khách VIP và thương gia.

Tại nhà ga T3, các chuyến bay của Bamboo Airways sẽ được làm thủ tục tại các quầy 45 - 50 (đối diện cửa D2 và D3), linh hoạt mở rộng trong phạm vi từ quầy 43 đến 52 theo sản lượng cũng như nhu cầu thực tế. Quầy vé giờ chót của hãng được đặt ngay tại cửa D2 để hành khách thuận tiện tiếp cận khi cần.

Theo đại diện hãng, việc chuyển toàn bộ hoạt động khai thác các chuyến bay nội địa đến và đi từ TP HCM sang nhà ga T3 thể hiện sự thích ứng chủ động của Bamboo Airways, với chiến lược nâng cấp hạ tầng hàng không quốc gia. "Chúng tôi lựa chọn ngày chuyển đổi sang nhà ga mới đúng vào kỷ niệm 7 năm ra mắt thị trường hàng không Việt Nam. Từ đó khẳng định thông điệp sẵn sàng đổi mới và cam kết nâng cao trải nghiệm hành khách", đại diện Bamboo Airways cho biết.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam, trong 7 tháng qua, Bamboo Airways giữ vị trí hãng bay đúng giờ nhất ngành hàng không nội địa với tỷ lệ đúng giờ trung bình đạt 81%. Đồng thời, hãng cũng ít hủy chuyến nhất với 0,1% chuyến bay bị hủy, tương ứng 8 chuyến.

Thanh Thư