Bamboo Airways dẫn đầu tỷ lệ bay đúng giờ

Tỷ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ của Bamboo Airways đạt 98,7% từ ngày 19/4 đến 20/5, theo số liệu công bố bởi Cục Hàng không Việt Nam.

Theo báo cáo, trong thời gian này Bamboo Airways thực hiện 994 chuyến bay trong đó có 13 chuyến chậm, không có hủy chuyến. Tỷ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ là 98,7%. Vị trí thứ hai là Jetstar với tỷ lệ 97,4%. Các hãng hàng không Vasco, VietJet Air, Vietnam Airlines lần lượt là 97,1%; 96,5% và 95,5%.

Bảng xếp hạng tỷ lệ bay đúng giờ của các hãng hàng không Việt Nam trong tháng 5.

Tổng cộng, 5 hãng hàng không đã thực hiện 8.623 chuyến bay, trong đó có 8.315 chuyến bay đúng giờ, chiếm tỷ lệ 96,4%. Tỷ lệ chậm, hủy chuyến chiếm 5%, tương đương 431 chuyến bay.

Các nguyên nhân dẫn đến chậm, hủy chuyến trong tháng 5, theo Cục Hàng không Việt Nam gồm: do chính các hãng hàng không (37,7%); tàu bay về muộn (35,1%); còn lại là do thời tiết, khai thác, trang thiết bị và các lý do khác.

Sau khi Việt Nam nới lỏng giãn cách xã hội, Cục hàng không đã cho phép các hãng tăng tần suất chuyến bay nội. Đến nay, tất cả các hãng hàng không trong nước nhanh chóng khôi phục các đường bay nội địa quan trọng như đường bay Hà Nội - TP HCM, các đường bay từ Hà Nội/TP HCM đến các tỉnh, thành phố khác. Đồng thời, các hãng còn liên tục tiến hành tăng chuyến đến các thành phố du lịch lớn phục vụ nhu cầu tham quam, nghỉ dưỡng, thông thương tăng mạnh của khách hàng.

Đơn cử, Bamboo Airways mới đây cho biết hãng này sẽ tăng số lượng chuyến bay Hà Nội - TP HCM lên 16 chuyến bay mỗi ngày bằng dòng máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách dịp cao điểm hè sắp tới.

Dòng máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner của Bamboo Airways.

Đại diện Bamboo Airways cho biết vẫn tiếp tục duy trì và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, như khai báo, kiểm tra y tế với hành khách; phun khử trùng hành khách và phi hành đoàn trước chuyến bay; bố trí giãn cách ghế ngồi, diệt khuẩn toàn bộ khoang khách và máy bay, rà soát và điều chỉnh toàn bộ quy trình cung cấp dịch vụ để hạn chế lây nhiễm chéo...

Phạm Vân