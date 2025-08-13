Bamboo Airways có Chủ tịch và CEO mới

Bamboo Airways vừa bổ nhiệm ông Lê Thái Sâm làm Chủ tịch HĐQT và ông Trương Phương Thành làm CEO.

Thông tin trên được đại diện Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) cho biết cuối ngày 13/8.

Trước đó, HĐQT công ty đã thông qua việc xin từ nhiệm của ông Phạm Ngọc Vịnh, Chủ tịch HĐQT và ông Lương Hoài Nam, Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 13/8/2025. Cả hai ông xin rút khỏi vị trí công tác vì lý do cá nhân.

Ông Lê Thái Sâm, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways.

Để đảm bảo hoạt động điều hành hãng được thông suốt, ổn định, HĐQT Bamboo Airways cũng đã ban hành nghị quyết thông qua việc bầu và bổ nhiệm các lãnh đạo thay thế cho nhân sự đã từ nhiệm. Theo đó, ông Lê Thái Sâm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, thay thế ông Phạm Ngọc Vịnh. Ông Trương Phương Thành đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Ông Sâm gia nhập Bamboo Airways từ năm 2022 và nhanh chóng trở thành cổ đông lớn nhất của hãng. Ông từng làm Chủ tịch HĐQT công ty giai đoạn 7/2023-2/2024 và sau đó là Phó chủ tịch Thường trực HĐQT. Ông Lê Thái Sâm đã tích cực đồng hành và có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác quản trị, điều hành, đặc biệt trong giai đoạn hãng chuyển mình và tiến hành tái cấu trúc toàn diện.

Ông Trương Phương Thành, Tổng giám đốc Bamboo Airways.

Ông Trương Phương Thành là chuyên gia hàng không với gần 30 năm kinh nghiệm, từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp lớn. Gắn bó với Bamboo Airways từ 2019–2024 với vai trò Phó tổng giám đốc, ông Thành phụ trách nhiều mảng trọng yếu, đặc biệt là khai thác mặt đất - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm và chỉ số đúng giờ của Hãng. Từ tháng 6/2025, ông trở lại đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc, tiếp tục đóng góp cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác.

