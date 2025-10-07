Bamboo Airways bay đúng giờ nhất toàn ngành

Bamboo Airways tiếp tục là hãng bay đúng giờ nhất trong 9 tháng với tỷ lệ 82,1%, đồng thời là hãng ít hủy chuyến nhất toàn ngành, theo thống kê của Cục Hàng không.

Thống kê sơ bộ của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, trong 9 tháng qua, ngành hàng không nội địa khai thác 210.341 chuyến bay, trong đó có 135.922 chuyến bay đúng giờ, chiếm tỷ lệ 64,6%.

Nguồn số liệu: Cục Hàng không Việt Nam

Đặc biệt, có hai hãng hàng không duy trì được tỷ lệ bay đúng giờ cao trên 80% là Bamboo Airways và Vasco. Trong đó, Bamboo Airways tiếp tục dẫn đầu khi ghi nhận 82,1% chuyến bay cất cánh đúng giờ, còn Vasco đạt 81,8%.

Các hãng hàng không Pacific Airlines, Vietravel Airlines, Vietnam Airlines lần lượt ghi nhận tỷ lệ bay đúng giờ trung bình là 78,5%, 70,6%, 70%.

Về tỷ lệ hủy chuyến, toàn ngành hàng không nội địa có 1.380 chuyến bay bị hủy, tương đương tỷ lệ 0,7%. Trong đó, Bamboo Airways là hãng ít hủy chuyến nhất, với 0,2% số chuyến (tương ứng 18 chuyến). Toàn ngành hàng không nội địa hủy 0,7% số chuyến, tương ứng con số 1.380.

Tàu bay của Bamboo Airways tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Bamboo Airways

Thời tiết cực đoan gần đây là thách thức lớn cho ngành hàng không nội địa. Những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10 chứng kiến mưa lớn kéo dài ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do ảnh hưởng của bão. Tại sân bay Nội Bài, mưa lớn kèm gió đứt làm giảm tầm nhìn dưới một km, khiến nhiều chuyến bay phải chờ hoặc chuyển hướng sang sân bay dự bị. Riêng ngày 30/9 có tới 194 chuyến bị chậm và 34 chuyến chuyển hướng do thời tiết xấu.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng trong vùng ảnh hưởng trực ban liên tục, bảo đảm thiết bị dẫn đường thông tin liên lạc. Các hãng hàng không chủ động điều chỉnh lịch bay và cập nhật thông tin cho hành khách qua website, ứng dụng, mạng xã hội để hành khách sắp xếp hành trình chủ động hơn.

Để đối phó với thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến khai thác, các hãng hàng không cũng tăng cường thông tin kịp thời cho hành khách qua mạng xã hội, SMS, website và ứng dụng di động.

Đại diện Bamboo Airways cho biết, hãng luôn chú trọng đào tạo chuyên sâu cho tổ bay xử lý tình huống bất thường do thời tiết xấu. "Đội ngũ phi công và tiếp viên có trình độ cao của chúng tôi phối hợp nhịp nhàng với bộ phận điều hành, giúp Bamboo Airways đảm bảo an toàn cho các chuyến bay ngay cả khi phải chuyển hướng hoặc điều chỉnh kế hoạch bay", vị đại diện nói.

Thanh Thư