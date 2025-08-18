Bamboo Airways bắt đầu khai thác nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Bamboo Airways bắt đầu khai thác các chuyến bay nội địa tại T3 - nhà ga nội địa quy mô và hiện đại của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngày 18/8, Bamboo Airways tổ chức sự kiện chính thức khai thác các chuyến bay nội địa tại nhà ga T3.

Theo Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm, hãng chọn ngày sinh nhật 7 tuổi để chuyển sang T3 thay cho lời khẳng định Bamboo Airways bước vào tuổi mới với tinh thần đổi mới, sẵn sàng thích ứng và sẽ không ngừng hoàn thiện, nâng cấp để đem đến dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

Đại diện lãnh đạo Bamboo Airways cùng khách mời cắt băng tại sự kiện sáng 18/8. Ảnh: Bamboo Airways

Trước đó, vào 00h25 sáng nay, chuyến bay mang số hiệu QH283 khởi hành từ Hà Nội đến TP HCM đã khai thác tại nhà ga T3. Tổng giám đốc Bamboo Airways Trương Phương Thành cho biết nhờ sự chuẩn bị về mọi mặt, phối hợp với cảng hàng không và các đơn vị liên quan, quá trình chuyển đổi nhà ga khai thác của Bamboo Airways diễn ra thuận lợi.

Trong buổi sáng đầu tiên khai thác tại T3, tất cả các chuyến bay của hãng đều cất cánh đúng giờ. Chỉ một hành khách đi nhầm sang nhà ga T1 và đã nhanh chóng được bộ phận mặt đất của hãng hỗ trợ di chuyển sang T3 kịp hành trình bay.

Nhân viên Bamboo Airways làm thủ tục cho hành khách tại nhà ga T3. Ảnh: Bamboo Airways

Theo ông Thành, nhà ga T3 với diện mạo hiện đại, không gian rộng rãi và quy mô sẽ tạo điều kiện để Bamboo Airways tăng cường chuyển đổi số và tối ưu khai thác. Đây cũng là yếu tố nâng cao trải nghiệm của khách hàng, cũng như góp phần duy trì tỷ lệ bay đúng giờ mà Bamboo Airways duy trì từ năm 2019 đến nay.

Tổng giám đốc Trương Phương Thành (phải) chào đón hành khách. Ảnh: Bamboo Airways

Trong tuần đầu tiên chuyển đổi nhà ga khai thác, hãng triển khai chính sách đổi vé cho hành khách. Cụ thể, từ 18/8 – 24/8, các hành khách bị trễ chuyến bay Bamboo Airways khởi hành từ nhà ga T3 do không nắm được thông tin, nhưng đáp ứng đủ hai điều kiện là có mặt tại T3 trong vòng 20 phút sau giờ khởi hành in trên vé và được bộ phận mặt đất của Bamboo Airways xác nhận, sẽ được hỗ trợ đổi vé miễn phí sang chuyến bay kế tiếp có cùng hành trình. Trong trường hợp chuyến kế tiếp không còn chỗ, Bamboo Airways sẽ đổi vé miễn phí và miễn chênh lệch giá vé cho hành khách sang chuyến bay gần nhất còn chỗ.

Yên Chi