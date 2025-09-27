Bám theo cô gái để hiếp dâm

Đà NẵngLê Quang Nhật, 26 tuổi, chạy xe máy theo cô gái đến đoạn đường vắng để khống chế hiếp dâm.

Ngày 27/9, Quang Nhật, quê Quảng Ngãi, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, bắt tạm giam để điều tra hành vi hiếp dâm, theo khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Công an đọc lệnh tạm giam Lê Quang Nhật. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, khoảng 22h30 ngày 6/5, Nhật bám theo xe máy của chị Thanh, 32 tuổi, từ trung tâm Đà Nẵng về xã Điện Bàn Tây. Khi đến đoạn đường vắng, Nhật đã khống chế chị Thanh và có hành vi xâm hại.

Chị Thanh chống trả quyết liệt, đồng thời tri hô cầu cứu. Cùng lúc này có người dân xuất hiện nên Nhật bỏ chạy.

Công an cho biết, hành vi của Nhật thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho phụ nữ khi tham gia giao thông vào ban đêm. Mọi hành vi xâm hại nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng của người dân sẽ bị trừng trị thích đáng.

Công an Đà Nẵng cũng cảnh báo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, nhất là phụ nữ, hạn chế đi lại một mình ở những đoạn đường vắng, trang bị kỹ năng tự vệ và kịp thời báo tin cho người thân khi di chuyển ban đêm.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Ngọc Trường