Bám sát ôtô con, xe khách gây tai nạn liên hoàn

TP HCMKhông giữ khoảng cách an toàn, xe khách húc vào xe phía trước, hôm 25/3 tại cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Xe 45 chỗ gây tai nạn liên hoàn Video: Cảnh Hàn

Tình huống giao thông: Gần lối ra Đỗ Xuân Hợp, đường khá đông, các xe chầm chậm giảm tốc độ dừng lại do ùn tắc phía trước. Lái xe khách không giữ được khoảng cách an toàn nên húc vào chiếc sedan phía trước, đẩy xe con tiếp tục húc vào xe 16 chỗ. May mắn không có thương vong xảy ra.

Kỹ năng lái xe: Các lái xe cần tập trung quan sát, nhận thấy phía trước các xe giảm tốc độ nên điều chỉnh ngay khoảng cách đảm bảo an toàn.

Nghị định 168/2024 quy định phạt tiền 20-22 triệu đồng đối với người điều khiển ôtô không quan sát, không giảm tốc độ hoặc không dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông; không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông. Đồng thời, tài xế còn bị trừ 10 điểm bằng lái.

Nguyên Vũ