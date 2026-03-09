Bám đuôi vào cua, ôtô đâm sầm vào xe trước

Lào CaiÔtô màu đen phía trước có tín hiệu phanh gấp nhưng xe màu trắng phía sau vẫn không kịp xử lý tình huống hôm 3/3 tại dốc Bồ Hòn.

Không giữ khoảng cách an toàn, hai ôtô va chạm ở khúc cua Video: CTV

Tình huống giao thông: Tại khúc cua, ôtô màu đen chạy phía trước bất ngờ giảm tốc và phanh gấp, dường như để tránh xe ngược chiều đang lấn làn. Ngay phía sau, ôtô gắn camera hành trình di chuyển nhanh, bám đuôi nên tài xế không kịp phản ứng. Xe trắng đâm mạnh vào đuôi xe đen, nắp ca-pô biến dạng. Chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Với tốc độ di chuyển dưới 60 km/h, luật quy định tài xế chủ động giữ khoảng cách an toàn chứ không có con số cụ thể. Trong tình huống này, tài xế lái xe ở tốc độ hơn 40 km/h không quá nhanh, nhưng lại bám sát xe phía trước, đặc biệt khi đi đường quanh co.

Khi phải vào cua, tài xế sẽ có xu hướng giảm tốc, ngoài ra việc có thể gặp xe vượt ngược chiều cũng là một yếu tố nữa thúc đẩy xe chậm hơn. Trong tình huống đó, nếu xe đi phía sau vẫn giữ nguyên tốc độ, tỷ lệ xảy ra va chạm là rất cao.

Cuối cùng, khi lái xe cần luôn tập trung quan sát, không nghe nhạc quá to, làm việc riêng, lơ đễnh. Nếu trong tình huống này, tài xế phát hiện và phanh gấp, có thể thiệt hại sẽ giảm đáng kể so với việc không có chút dấu hiệu giảm tốc.

Nguyên Vũ