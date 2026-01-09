Balotelli chuyển 10 đội trong 10 năm

UAESự nghiệp xuống dốc khiến cựu tiền đạo Man City và tuyển Italy Mario Balotelli phải qua 6 đất nước khác nhau để tìm cơ hội thi đấu.

Hôm 7/1, Balotelli kết thúc cảnh thất nghiệp kéo dài sáu tháng, khi đồng ý ký hợp đồng hai năm rưỡi với đội hạng Nhất UAE, Al-Ittifaq. Nhiệm vụ sắp tới của tiền đạo 35 tuổi là giúp đội thoát khỏi vị trí cuối bảng mùa 2025-2026 và nguy cơ xuống hạng Hai.

Balotelli không ghi được bàn nào tại Genoa mùa 2024-2025. Ảnh: EPA

Al-Ittifaq là CLB thứ 14 trong sự nghiệp và thứ 10 trong 10 năm gần nhất của Balotelli. Tiền đạo người Italy khởi đầu tại đội bóng Serie C Lumezzane, vào năm 2006. Sau đó, anh lần lượt gia nhập Inter, Man City, AC Milan và Liverpool, giành ba Serie A, một Ngoại hạng Anh và một Champions League. Năm 2010, Balotelli giành Cậu Bé Vàng, giải thưởng từng tôn vinh Lionel Messi, Wayne Rooney và Kylian Mbappe khi còn trẻ.

Đỉnh cao của Balotelli là Euro 2012. Tại đây, tiền đạo sinh năm 1990 ghi ba bàn, trong đó có cú đúp ở trận bán kết thắng Đức 2-1.

Tuy nhiên, khi đang trên đường chinh phục đẳng cấp mới, Balotelli sa sút không phanh vì bệnh ngôi sao. Với cá tính thất thường và phong độ thiếu ổn định, anh không còn là lựa chọn của những CLB hàng đầu. Từ đầu năm 2016, anh chuyển qua 10 đội: trở lại AC Milan, Nice, Marseille, Brescia, Monza, Adana Demirspor, Sion, trở lại Adana Demirspor, Genoa và Al-Ittifaq.

Khi ghi 43 bàn trong 76 trận cho Nice, Balotelli đem lại sự lạc quan cho CĐV. Tuy nhiên, sau khi vụ chuyển sang Marseille diễn ra không như ý muốn, ngôi sao người Italy tự phá hủy tất cả. Anh đến tập muộn, tỏ thái độ tiêu cực, chơi sa sút và mâu thuẫn với HLV. Sau khi bị Nice thanh lý hợp đồng, Balotelli tới Marseille, nhưng chỉ trụ được nửa năm.

Năm 2020, Balotelli phải xuống Serie B chơi cho Monza. Anh cũng chấp nhận sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi cho đội mới lên hạng Adana Demirspor và sang Thụy Sĩ phục vụ Sion. Mùa 2024-2025, anh về Italy khoác áo Genoa, nhưng chỉ vào sân sáu lần và không ghi bàn nào.

Đối với cầu thủ từng giành Cậu Bé Vàng, việc chuyển sang đội hạng nhất UAE, Al-Ittifaq là một bước lùi nữa về mặt bóng đá. Đổi lại, ngôi sao 35 tuổi có thể nhận lương tới 3,5 triệu USD mỗi năm, gấp 10 lần ở Genoa.

Thanh Quý (theo Marca)