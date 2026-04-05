Bali siết chặt an ninh sau hàng loạt vụ du khách bị sát hại

Cảnh sát Bali cam kết tăng cường lực lượng bảo vệ hòn đảo sau khi nhiều người nước ngoài liên quan đến các vụ bắt cóc và giết người có chủ đích từ đầu năm tới nay.

Bali vốn nổi tiếng là điểm đến nhiệt đới thanh bình. Tuy nhiên, danh tiếng này đang bị lung lay sau chuỗi tội phạm bạo lực. Trong đó, nổi cộm là vụ một người đàn ông Ukraine bị bắt cóc, sát hại và vụ một du khách Hà Lan bị đâm tử vong.

Các vụ án này có sự tham gia của nghi phạm là người nước ngoài và mang những dấu hiệu đặc trưng của tội phạm có tổ chức hoặc giết người có tính toán. Sự việc đã thổi bùng lên nỗi lo sợ, khiến cộng đồng cư dân và khách du lịch tại đây không khỏi nghi ngại: Liệu Bali có đang biến thành "sân khấu" cho các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia?

"Các vụ phạm tội ở Bali dường như đang gia tăng về mức độ nghiêm trọng, nhưng xét về số lượng thì không", ông Gede Made Suardana, giáo sư luật và tội phạm học tại đại học Udayana, Indoneisa, cho biết. Made cũng nói thêm số người Indonesia phạm tội vẫn nhiều hơn người nước ngoài.

Tuy vậy, trong mắt công chúng, Bali có thể trở nên nguy hiểm hơn do các vụ án gần đây được thực hiện tinh vi, thậm chí giống như những vụ "giết người theo hợp đồng".

Du khách dạo bước trong khu mua sắm ở Seminyak, Bali. Ảnh: EPA

Ngày 15/2, công dân Ukraine 28 tuổi Igor Komarov bị bắt cóc và sau đó được phát hiện đã tử vong trong một vụ án nghi giết người. Video lan truyền cho thấy Komarov bị đánh đập và cầu cứu gia đình, đồng thời cho biết những kẻ tấn công yêu cầu khoản tiền chuộc 10 triệu USD để thả anh. Cuối tháng 2, người dân phát hiện thi thể của Komarov.

Theo cảnh sát Indonesia, có 6 người nước ngoài bị cáo buộc liên quan đến vụ bắt cóc và giết người này - 4 người được cho là đã rời khỏi Indonesia, trong khi hai người còn lại vẫn đang lẩn trốn.

Ngày 23/3, một du khách Hà Lan 49 tuổi bị sát hại trước mặt bạn gái người Indonesia khi họ đang dắt chó đi dạo trên con đường gần nơi lưu trú. Hai nghi phạm đi xe máy được cho là người Brazil và đã rời khỏi Indonesia.

Động cơ vụ tấn công vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, do các hung thủ không lấy đi tài sản của nạn nhân, cảnh sát nhận định đây có thể là một vụ giết người có chủ đích - tội danh có thể bị tử hình tại Indonesia.

"Chúng tôi kêu gọi người dân nhanh chóng báo cáo mọi hành vi phạm tội hoặc hoạt động đáng ngờ liên quan đến người nước ngoài cho cơ quan chức năng gần nhất", Đại tá cảnh sát I Gede Adhi Mulyawarman, Giám đốc Cục điều tra tội phạm Bali, phát biểu. Ông khẳng định lực lượng chức năng cam kết giữ an toàn cho hòn đảo.

Theo Ian Wilson, giảng viên chính trị và an ninh tại đại học Murdoch, Australia, một số đối tượng có thể tìm đến Bali để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, một phần do họ cho rằng hệ thống pháp luật Indonesia "nhẹ tay" hơn so với các nước như Australia.

"Bali từ lâu được xem là nơi mọi người có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, thậm chí có thể dàn xếp với cảnh sát nếu gặp rắc rối", Wilson nói. Tuy nhiên, Wilson khẳng định quan điểm trên hoàn toàn sai lầm, Bali không phải nơi ai muốn làm gì cũng được và điều này được thể hiện qua tin tức về hàng loạt vụ bắt giữ tội phạm trên truyền thông.

Tháng 6/2025, du khách Australia tên Zivan Radmanovic bị bắn chết tại một biệt thự thuê ở khu Badung khi đang đến Bali mừng sinh nhật bạn đời. Một người Australia khác, được cho là mục tiêu thực sự, bị thương.

Một nghi phạm bị bắt khi đang tìm cách rời Indonesia, trong khi hai người khác bị bắt tại Campuchia và Singapore sau khi cảnh sát Indonesia phát lệnh truy nã qua Interpol (Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế - tổ chức liên chính phủ lớn nhất thế giới với gần 200 quốc gia thành viên, đặt trụ sở tại Pháp).

Paea I Middlemore Tupou, một trong ba người đàn ông bị buộc tội giết người trong vụ xả súng vào công dân Australia, được dẫn giải trở lại nhà tù sau khi bị các công tố viên thẩm vấn ở Bali vào tháng 10/2025. Ảnh: AFP

Tháng 3, ba công dân Australia bị tuyên án từ 12 đến 16 năm tù vì liên quan đến vụ giết người này, được cho là đã bay từ Australia sang để thực hiện hành vi. Wilson cho biết, một số thành viên các băng nhóm thuộc câu lạc bộ môtô ngoài vòng pháp luật (OMC) tại Australia đã chuyển đến Bali và các thành phố châu Á như Phuket, Thái Lan để hoạt động. OMC nổi tiếng với các hoạt động bạo lực, buôn lậu ma túy, vũ khí, khi sang Đông Nam Á đã mở các cơ sở kinh doanh hộp đêm, quán bar và tiệm xăm. Những người còn ở Australia vẫn thường xuyên ra nước ngoài "họp nhóm", và các mâu thuẫn giữa các băng nhóm cũng "di chuyển" theo đến các vùng đất mới.

Các vụ phạm tội liên quan đến người nước ngoài tại Bali đang gia tăng. Trong 10 tháng đầu năm ngoái, có 309 người nước ngoài liên quan đến các vụ án trên đảo, vượt mức 226 của cả năm 2024.

Ngoài ra, các loại tội phạm khác cũng gây lo ngại. Trong tháng 3, ba vụ tấn công tình dục được báo cáo chỉ trong vài ngày, với nạn nhân gồm hai người Trung Quốc và một người Australia. Cảnh sát đã bắt ba nghi phạm người Indonesia, mỗi người có thể đối mặt án tù tới 9 năm nếu bị kết án.

Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, Indonesia có tỷ lệ tội phạm thấp hàng đầu thế giới, với tỷ lệ giết người chỉ 0,3 trên 100.000 dân vào năm 2022. Báo cáo của cơ quan thống kê Indonesia cũng cho thấy Bali vẫn nằm trong nhóm điểm đến an toàn nhất nước.

Năm ngoái, hòn đảo đón 6,95 triệu lượt khách, tăng gần 10% so với năm 2024.

Theo trang tư vấn du lịch của chính phủ Australia, Bali nhìn chung vẫn an toàn cho du khách, nhưng cần thận trọng với tai nạn xe máy, trộm vặt và các vấn đề liên quan đến rượu.

Luật sư hình sự Indonesia Simon Nahak cho rằng du khách không nên quá lo lắng trước những thông tin về các vụ án nghiêm trọng gần đây. Theo luật hình sự Indonesia, chính phủ có trách nhiệm bảo vệ tất cả người nước ngoài đến thăm. Nơi đây cũng có hệ thống luật chặt chẽ, với lực lượng an ninh làng xã và người dân địa phương rất thân thiện với du khách.

Ông cũng nhấn mạnh, việc nhanh chóng bắt giữ nghi phạm trong các vụ án gần đây cho thấy hiệu quả của lực lượng cảnh sát Bali.

"Không cần phải lo sợ, vì an ninh tại Bali vẫn được đảm bảo", Simon nói.

Anh Minh (Theo SCMP)