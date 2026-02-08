Bali 'quá bẩn' vì rác

IndonesiaTổng thống Prabowo chỉ trích cách phản ứng chậm của giới chức Indonesia khi để rác thải sắp nhấn chìm đảo du lịch Bali.

Tình trạng rác thải tại Bali, điểm đến du lịch nổi tiếng của Indonesia, đang bị đặt dưới sự giám sát gắt gao sau khi Tổng thống Prabowo Subianto công khai khiển trách Thống đốc Wayan Koster cùng giới chức địa phương.

Ông Prabowo cho rằng các biện pháp làm sạch hòn đảo "chưa phù hợp", dẫn đến không đạt kết quả như mong muốn. Tổng thống cũng cho biết nhận được nhiều lời phàn nàn từ các nhân vật cấp cao quốc tế về mức độ sạch sẽ tại đảo.

"Tôi gặp nhiều nhân vật quan trọng, các bộ trưởng, tướng lĩnh, đôi khi cả binh sĩ, và họ nói thẳng không né tránh. Họ nói Bali bây giờ bẩn quá, không còn đẹp nữa", Tổng thống phát biểu hôm 2/2 trước các quan chức khu vực. Ông Prabowo chấp nhận những lời chỉ trích trên, đồng thời chia sẻ các bức ảnh chụp các bãi biển phủ đầy rác vào tháng 12/2025.

Rác phủ kín các bãi biển Kuta ở Bali, Indonesia, hôm 23/1. Ảnh: EPA

"Indonesia rất đẹp, du khách muốn đến, nhưng họ lại nhìn thấy những khu ổ chuột. Họ muốn tới Bali, nhưng bãi biển Bali thì đầy rác. Làm sao du khách có thể đến nếu họ nhìn thấy rác thải như vậy?", Tổng thống nói.

Ông cho rằng Thống đốc Koster đã phản ứng "chậm chạp" trước vấn đề rác thải, dù có đầy đủ thẩm quyền để huy động 4,5 triệu người dân trên đảo tham gia các hoạt động dọn dẹp. Tổng thống cũng cảnh báo sẽ điều động quân đội tham gia các chiến dịch làm sạch định kỳ nếu chính quyền Bali không đáp ứng được yêu cầu, đồng thời tuyên bố phát động một "cuộc chiến" chống rác thải.

Tuy nhiên, ngay khi các quan chức Bali đang vội vã triển khai chiến dịch làm sạch bãi biển, các chuyên gia vẫn cảnh báo rằng vấn đề rác thải là vấn đề mang tính hệ thống. Nguyên nhân đến từ du lịch quá tải, thiếu chế tài thực thi và nhận thức môi trường còn hạn chế trong một bộ phận người dân địa phương.

Tháng 1, chính quyền đảo Bali, Indonesia đề xuất quy định yêu cầu du khách quốc tế khai báo tình hình tài chính trong ba tháng gần nhất. Đề xuất này được coi là bước đi mạnh tay nhất từ trước đến nay của Bali nhằm hạn chế dòng khách chi tiêu thấp và thúc đẩy mô hình "du lịch chất lượng".

Năm ngoái, Bali đón 6,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 9% so với năm 2024. Cũng trong năm 2025, chính quyền Bali áp dụng nhiều biện pháp cứng rắn để chấn chỉnh các hành vi không đúng thuần phong mĩ tục của du khách quốc tế cũng như tình trạng vi phạm visa ngày càng tăng.

Bali hiện nằm trong danh sách "Đảo nghỉ dưỡng thư giãn nhất" của Expedia năm 2025, không chỉ hút khách du lịch mà còn đông đảo người nước ngoài sinh sống và làm việc từ xa. Năm ngoái, đảo đón 6,3 triệu khách - cao hơn dân số 4,3 triệu người. Bộ Du lịch Indonesia đặt mục tiêu 6,5 triệu lượt năm nay.