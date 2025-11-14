Bali kêu gọi sứ quán các nước 'quản' giúp khách quốc tế

Cảnh sát Bali kêu gọi các lãnh sự quán phối hợp siết chặt quản lý khách quốc tế nhằm bảo đảm trật tự trên đảo du lịch nổi tiếng của Indonesia.

"Bali là điểm đến toàn cầu. An ninh là trách nhiệm chung để du lịch vận hành trơn tru và mang lại lợi ích cho tất cả các bên", cảnh sát trưởng Bali Daniel Adityajaya cho biết. Đại diện các lãnh sự quán lớn như Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Nga đều có mặt tại cuộc họp hôm 31/10, tương tự cuộc họp mà ông Adityajaya tổ chức hồi tháng 2.

Trong 10 tháng đầu năm, trên đảo đã xảy ra 301 vụ án, liên quan đến 309 công dân nước ngoài. Ngoài các vi phạm về thị thực và nhập cư, khách quốc tế còn dính líu đến nhiều vụ án nghiêm trọng như ma túy, lừa đảo, đầu tư trái phép và tội phạm mạng.

Người dân Bali biểu diễn các điệu múa truyền thống trong một buổi diễn phục vụ du khách. Ảnh: SCMP

Đại diện cảnh sát Bali, ông Suwandi Prihantoro, cho biết cảnh sát không thể giải quyết vấn đề này một mình, cần phối hợp với chính quyền địa phương, các sở ngành và lực lượng nhập cư, hướng tới một Bali trật tự hơn.

Giới chức địa phương cũng tiến hành các đợt kiểm tra hộ chiếu đột xuất tại những điểm du lịch đông đúc như Canggu, Ubud và Legian nhằm phát hiện vi phạm.

"Tỷ lệ người nước ngoài liên quan đến các vụ án ngày càng tăng, các lãnh sự quán đã được đề nghị hỗ trợ bảo vệ công dân của họ khi lưu trú tại Bali", ông Prihantoro nói.

Tại cuộc họp, các bên thống nhất duy trì các chiến dịch kiểm tra chung đối với người nước ngoài. Các lãnh sự quán cũng sẽ cử đầu mối liên lạc để hỗ trợ trao đổi thông tin, tránh các hiểu lầm có thể gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Bali.

Lực lượng cảnh sát đang phối hợp chính quyền địa phương truy tìm và xử lý các trường hợp vi phạm. Tính đến nay, 236 người nước ngoài đã bị trục xuất khỏi Bali, đông nhất là công dân Nga, Mỹ, Australia, Ukraine và Ấn Độ.

Người dân đang biểu diễn một điệu múa truyền thống của Bali. Ảnh: Insta stay world

Trước tình trạng vi phạm nhập cư gia tăng, Cục Di trú Indonesia đã triển khai một lực lượng đặc nhiệm mới để kiểm tra tình trạng lưu trú của người nước ngoài. Nhóm này thực hiện các đợt kiểm tra hộ chiếu thường xuyên tại các điểm du lịch lớn trên đảo.

Với dự báo hơn 6,5 triệu khách quốc tế sẽ đến Bali trong năm nay, chính quyền đang tăng cường biện pháp nhằm bảo đảm "du lịch an toàn và chất lượng cao", theo cảnh sát trưởng Adityajaya.

Ông nhấn mạnh "không thể lấy lý do không biết luật để bào chữa" và cảnh sát sẽ tiếp tục xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm.

Để hạn chế tình trạng du khách cư xử thiếu chuẩn mực, Bộ Du lịch Indonesia đã ban hành danh sách các quy tắc ứng xử dành cho khách nước ngoài như yêu cầu tôn trọng văn hóa địa phương, đặc biệt tại các đền chùa, không leo lên cây thiêng và giữ gìn sự trang nghiêm nơi linh thiêng.

Anh Minh (Theo Bali Sun, SCMP)