Bale và John Terry đang ở đẳng cấp nào trong golf

AnhGareth Bale áp sát đỉnh trình nghiệp dư, còn Terry ở nửa sau “phân khúc đáng gờm”, ghi nhận qua điểm chấp (handicap) dự cuộc đấu giao lưu Pro-Am trước thềm BMW PGA Championship 2023.

Bale - cựu tiền đạo từng năm lần vô địch Champions League trong màu áo Real Madrid - hiện đạt handicap 0.5, trong khi Terry 7.5. Chỉ số này cho thấy cựu đội trưởng tuyển Anh và Chelsea xuống phong độ golf, bởi anh từng chạm đỉnh trình nghiệp dư, khi chạm handicap 0.0 cách đây một năm.

Bale (thứ hai từ trái sang) thi đấu cùng đội với golfer nhà nghề McIlroy và cựu cầu thủ Jenas (phải) và tỷ phú McManus (trái) tại vòng đấu Pro-Am của BMW PGA Championship ngày 13/9. Ảnh: PA

Theo lịch trình BMW PGA Championship kỳ này, phần Pro-Am diễn ra từ chiều 13/9 theo giờ Hà Nội, có 36 đội, mỗi đội gồm một đấu thủ chuyên nghiệp và ba tay nghiệp dư. Thể thức so tài theo kiểu best-ball, đấu gậy qua 18 hố, trong đó mỗi thành viên dùng bóng riêng, sau cú phát được chọn vị trí tốt nhất để tất cả đánh tiếp cho đến khi kết thúc hố rồi chọn điểm tốt nhất làm điểm chung. Sân tổ chức Pro-Am cũng như giải chính đều thuộc Wentworth Golf Club.

Danh sách đấu giao hữu cho thấy Bale chung đội với golfer cựu số một thế giới Rory McIlroy, Jermaine Jenas - cựu tiền vệ Newcastle, Tottenham, và J.P McManus - tỷ phú Ireland từng nắm gần 10% cổ phần Man Utd. Jenas đạt handicap 3.0, trên McManus 15 bậc.

Trong khi đó, Terry thuộc nhóm Tommy Fleetwood nổi tiếng trên PGA Tour lẫn DP World Tour. Terry giảm trình golf, nhưng có lợi thế quen sân nhờ là hội viên Wentworth Golf Club.

Chương trình Pro-Am còn ghi nhận sự góp mặt của hai diễn viên Hollywood – Tom Holland, Kathryn Newton và Theo Walcott với chiến tích gộp 563 trận cho Southampton, Arsenal và Everton cùng 47 trận cho tuyển Anh. Walcott giải nghệ hồi tháng 8 năm nay, hiện đạt handicap 10.2. Holland giữ vai chính trong phim "Người nhện", còn Newton là ngôi sao đang nổi, nhất là từ "The Ant-Man and the Wasp: Quantumania". Trong golf, Holland đạt handicap 6.0, ngang Newton.

BMW PGA Championship ra đời hồi 1955, từ 1990 đến nay là sự kiện đinh trên hệ thống giải golf nam hạng nhất châu Âu DP World Tour. Kỳ đấu năm nay mở màn từ chiều 14/9 giờ Hà Nội.

Quốc Huy