Bale từng lo phá sản sau khi giải nghệ

Từng hưởng lương cao bậc nhất thế giới bóng đá, nhưng cựu danh thủ Xứ Wales Gareth Bale luôn sống tiết kiệm và lo lắng về nguy cơ phá sản sau khi giải nghệ.

"Có một điều luôn khiến tôi lo lắng", Bale nói với Front Office Sports. "Bạn đọc những bài viết về các VĐV phá sản sau khi dừng thi đấu. Họ không biết quản lý tiền bạc hay lên kế hoạch cho tương lai".

Gareth Bale mừng danh hiệu Champions League sau khi cùng Real thắng Liverpool ở chung kết trên sân Olympic NSC, Kiev, Ukraine ngày 26/5/2018. Ảnh: Reuters

Khi còn khoác áo Real, Bale nhận lương tuần 741.000 USD, tương đương hơn 38 triệu USD mỗi năm. Năm 2022, báo Tây Ban Nha Marca xếp anh là người có thu nhập cao thứ ba châu lục, chỉ sau Neymar và Lionel Messi. Theo Celebritynetworth, Bale hiện sở hữu khối tài sản ròng trị giá 145 triệu USD.

Nhưng Bale cho biết anh luôn cố gắng sống khiêm tốn, tránh sự xa hoa. "Nhiều cầu thủ sống rất xa xỉ, nhưng tôi luôn nghĩ về cuộc sống sau bóng đá", cựu tiền đạo 36 tuổi nói. "Khi dừng lại, bạn không còn nhận lương nữa. Làm sao để thích nghi? Tôi luôn cố gắng đa dạng hóa đầu tư từ sớm".

Ngôi sao từng giúp Real giành năm danh hiệu Champions League ví von triết lý tài chính của anh: "Tôi luôn coi các khoản đầu tư như những cây cột trụ. Nếu một trụ đổ, tòa nhà vẫn đứng vững".

Sau khi treo giày, Bale đã xây dựng đế chế kinh doanh riêng ở Cardiff. Anh sở hữu hai quán bar nổi tiếng - Elevens Bar & Grill và Par 59, quán bar kết hợp chơi golf mini ngay trung tâm thành phố.

Cầu thủ từng khoác áo Tottenham còn dẫn đầu một liên danh nộp đề xuất trị giá hơn 50 triệu USD để mua lại CLB quê hương Cardiff City. "Tôi đã nói chuyện không chính thức về việc tiếp quản CLB", Bale xác nhận. "Cardiff là đội bóng của một thành phố, có tiềm năng lớn nhưng đang đi xuống. Chúng tôi muốn đưa đội trở lại vị thế xứng đáng".

Song song với các dự án đầu tư, Bale hiện làm bình luận viên cho TNT Sports, nơi anh phụ trách phần bình luận Champions League. Anh còn là đại sứ thương hiệu BMW và thường xuyên góp mặt ở các giải golf dành cho người nổi tiếng. Tại BMW PGA Championship gần đây ở Wentworth, Bale thi đấu cùng các ngôi sao như Andy Murray, Ben Stokes, Lando Norris, và được xếp vào nhóm golfer nghiệp dư hàng đầu.

Gareth Bale phát bóng trên hố một trận All-Star trước thềm giải golf đồng đội Ryder Cup ngày 27/9/2023 trên sân Marco Simone, Rome, Italy. Ảnh: Reuters

Bale bắt đầu sự nghiệp tại Southampton mùa 2005-2006, nơi anh được xem là một thần đồng ở giải hạng Nhất Anh. Ngôi sao Xứ Wales khoác áo Tottenham từ năm 2007 đến 2013, Real từ năm 2013 đến 2022, trở lại Tottenham mùa 2020-2021 theo hợp đồng mượn, rồi tới LAFC từ tháng 7/2022.

Hè 2013, anh gia nhập Real với phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới 113 triệu USD. Sau 9 năm, tiền đạo này đá 258 trận ghi 106 bàn, cùng CLB đoạt 16 danh hiệu, trong đó có ba La Liga và năm Champions League. Cựu cầu thủ Xứ Wales tạo nhiều khoảnh khắc đáng nhớ như cú móc bóng tung lưới Liverpool ở chung kết Champions League 2018, pha đánh đầu giúp Real dẫn Atletico 2-1 ở chung kết Champions League năm 2014, hay tình huống đi bóng tốc độ qua Marc Bartra ấn định thắng lợi 2-1 trước Barca ở chung kết Cup Nhà Vua 2014.

Với tuyển Xứ Wales, 111 lần khoác áo và 41 bàn của Bale đều là kỷ lục. Thành tích tốt nhất của anh cùng đội tuyển là vào bán kết Euro 2016. Anh cùng đội tuyển cũng vào vòng 1/8 Euro 2021 và vòng bảng World Cup 2022. Bàn cuối cùng của Bale là quả phạt đền trong trận Xứ Wales hòa Mỹ 1-1 ở vòng bảng World Cup 2022.

Hồng Duy (theo Daily Mail)