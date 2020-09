Bale: 'Tôi muốn mang khí chất Real đến Tottenham'

Tottenham hôm 19/9 công bố hai tân binh từ Real Madrid - Gareth Bale và Sergio Reguilon.

"Gia nhập Real và đoạt nhiều danh hiệu, tôi cảm thấy bản thân đã có khí chất chiến thẳng, biết cách đoạt danh hiệu", Bale nói với Tottenham TV. "Chỉ khi thi đấu và chiến thắng trong những trận chung kết, chúng ta mới tích lũy thêm kinh nghiệm, biết cách ứng phó với áp lực. Hy vọng tôi có thể truyền tinh thần đó cho đồng đội ở Tottenham. Tôi muốn họ tin rằng Tottenham đủ khả năng đoạt danh hiệu".

Bale sẽ phải nghỉ thi đấu gần một tháng tới. Ảnh: THFC

Bale gia nhập Tottenham theo dạng cho mượn, trong mùa 2020-2021. Tottenham phải trả Real 26 triệu USD phí mượn và lương của Bale, theo The Guardian. Anh sẽ khoác áo số 9, do số 11 ưa thích đang thuộc về Erik Lamela.

Bale chưa thể thi đấu cho Tottenham ngay, do anh chấn thương đầu gối khi thi đấu cùng Xứ Wales một tuần trước. La Liga bắt đầu muộn hơn Ngoại hạng Anh, cũng khiến Bale không có nhiều thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới ở Real.

"Chúng tôi dự đoán Bale có thể thi đấu sau đợt tập trung đội tuyển tháng 10/2020", trang chủ Tottenham viết. Như vậy, Bale có thể ra mắt Tottenham ở trận derby London với West Ham vào ngày 17/10.

Bale chỉ chơi hai trận kể từ tháng 6/2020, đều cùng Xứ Wales. Mùa trước, anh chỉ đá 20 trận cho Real, ghi ba bàn.

Bale từng gia nhập Tottenham năm 2007, từ Southampton. Trong sáu mùa thi đấu cho Tottenham, anh ghi 55 bàn trong 203 trận. Hè 2013, Bale gia nhập Real Madrid với giá kỷ lục 120 triệu USD. Anh ghi 105 bàn trong 251 trận, giúp Real bốn lần vô địch Champions League.

Reguilon được Tottenham mua đứt. Ảnh: THFC

Vài phút trước khi công bố Bale, Tottenham cũng trình làng hậu vệ trái Reguilon. Anh ký hợp đồng năm năm, với phí chuyển nhượng không được tiết lộ. Nhưng, Real có quyền chọn mua lại Reguilon với giá 36 triệu USD trong hai năm đầu tiên, theo The Guardian.

Reguilon sẽ khoác áo số 3 ở Tottenham. Hậu vệ 23 tuổi có thể thi đấu cho Tottenham sớm hơn Bale.

Hoàng An (the THFC, The Guardian)