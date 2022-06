Bale sang Mỹ thi đấu

MỹTiền đạo vừa rời Real Madrid Gareth Bale đầu quân cho Los Angeles FC ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) để giữ phong độ cho World Cup 2022.

Theo tờ Los Angeles Times, Bale sẽ ra mắt đội bóng địa phương Los Angeles FC trong tuần này, theo hợp đồng 12 tháng, kèm tùy chọn gia hạn thêm 18 tháng. Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano sau đó cũng dùng cụm từ quen thuộc "Thế là xong" (Here we go) để xác nhận về thương vụ này.

Điều quan trọng với Bale là mùa giải MLS 2022 kéo dài đến tháng 11, tức hai tuần trước khi World Cup 2022 khởi tranh tại Qatar. Ở bán kết play-off, Bale ghi hai tuyệt phẩm giúp Xứ Wales hạ Áo 2-1. Tới trận định đoạt vé tới Qatar gặp Ukraine, ngôi sao 32 tuổi đá phạt khiến tiền đạo Andriy Yarmolenko đánh đầu về lưới nhà, giúp Xứ Wales lần đầu dự World Cup sau 64 năm.

Bale mừng sau khi Xứ Wales có bàn thắng vào lưới Ukraine trong trận chung kết play-off tranh vé dự World Cup 2022 tại Cardiff hồi đầu tháng 6. Ảnh: AP

Bale nhận nhiều đề nghị từ châu Âu, trong đó có CLB quê nhà Cardiff City, nhưng quyết định tìm trải nghiệm mới với bóng đá Mỹ. "Bale không tới Mỹ chỉ để duy trì thể trạng tốt nhất cho World Cup, mà còn để tận hưởng Los Angeles và MLS. Nếu thấy thích, Bale sẽ ở lại lâu hơn", báo Anh Sportmail dẫn lời bạn thân của Bale.

Trước Bale, Los Angeles đã chiêu mộ trung vệ kỳ cựu Giorgio Chiellini theo dạng tự do, sau khi mãn hạn hợp đồng với Juventus. Ngày 9/7, bộ đôi này có thể đá trận ra mắt trước LA Galaxy - CLB cũ của David Beckham - sau khi kỳ chuyển nhượng Mỹ chính thức mở cửa. Mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, Los Angeles là ứng viên nặng ký cho chức vô địch MLS mùa này.

Một khi thương vụ được công bố, Bale sẽ trở thành cái tên đình đám tiếp theo từ châu Âu cập bến MLS, sau những Frank Lampard, Steven Gerrard, Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic hay David Beckham.

Bale ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Southampton, nổi lên trong màu áo Tottenham trước khi gia nhập Real với phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới 113 triệu USD hè 2013. Chín năm qua, anh ghi 106 bàn qua 258 trận, cùng CLB đoạt 16 danh hiệu, trong đó có ba La Liga và năm Champions League. Bất chấp thị phi trong những năm cuối hợp đồng, Bale vẫn được Real được vào danh sách huyền thoại của CLB.

Hồng Duy