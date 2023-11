Bale khuyên Bellingham trở thành 'con rối' tại Real

Theo cựu tiền đạo Gareth Bale, tiền vệ Jude Bellingham phải luôn thi đấu tốt và trả lời truyền thông để tránh hứng chỉ trích tại Real.

"Lời khuyên lớn nhất là hãy trình diễn thật tốt trong các trận đấu", Bale nói ngày 15/11 khi xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt trên A League of their Own. "Nếu bạn không đá tốt và làm những gì truyền thông muốn, như trả lời truyền thông và về cơ bản là trở thành một con rối, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn tại Real".

Hè 2023, Bellingham gia nhập Real với giá 110 triệu USD từ Dortmund và là tân binh được kỳ vọng nhất tại sân Bernabeu. Tiền vệ người Anh lập tức chứng minh giá trị khi dẫn đầu danh sách Vua phá lưới La Liga với 10 bàn, gồm cú đúp trong trận thắng ngược 2-1 ngay trên sân của Barca. Anh còn góp ba bàn và một kiến tạo qua ba lượt đầu ở vòng bảng Champions League.

Bellignham mừng trong trận thắng chủ nhà Braga 2-1 ở Champions League ngày 25/10. Ảnh: realmadrid.com

Tuy nhiên, Bale cho rằng thành tích làm bàn tốt như vậy cũng không đảm bảo việc Bellingham tránh khỏi những chỉ trích từ truyền thông Tây Ban Nha. Danh thủ người Xứ Wales cũng khuyên đàn em nên trả lời những buổi họp báo bằng tiếng Tây Ban Nha.

"Đó có lẽ là những thứ khiến tôi gặp rắc rối, bởi tôi không muốn làm điều đó", Bale kể. "Tôi chỉ muốn chơi bóng và về nhà. Điều đó cản trở tôi và khiến họ tấn công tôi nhiều hơn. Vì vậy, lời khuyên của tôi là hãy làm tốt cả những thứ ngoài sân cỏ. Bạn phải trả lời truyền thông sau trận, và nếu được thì cố gắng nói bằng tiếng Tây Ban Nha".

Bellingham đang chấn thương vai và không thi đấu hai trận gần nhất của Real. Tiền vệ 20 tuổi dự bị cả trận Braga 3-0 ở Champions League rồi không được đăng ký trận thắng Valencia 5-1 ở vòng 13 La Liga. Bellingham cũng rút khỏi danh sách chuẩn bị của tuyển Anh cho hai trận vòng loại Euro 2024 gặp Malta ngày 17/11 và Bắc Macedonia ngày 20/11. Anh dự kiến sẽ đạt thể trạng tốt nhất trong trận Real gặp Cadiz ở vòng 14 La Liga ngày 26/11.

Bale gia nhập Real với phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới 113 triệu USD hè 2013. Sau chín năm, anh đá 258 trận ghi 106 bàn, cùng CLB đoạt 16 danh hiệu, trong đó có ba La Liga và năm Champions League. Cựu cầu thủ Xứ Wales tạo nhiều khoảnh khắc đáng nhớ như cú móc bóng tung lưới Liverpool ở chung kết Champions League 2018 hay pha đánh đầu giúp Real dẫn Atletico 2-1 ở chung kết Champions League năm 2014.

Cựu ngôi sao 34 tuổi còn được nhớ tới với cú bứt tốc từ sân nhà, chạy lượn cả ra ngoài đường biên dọc để vượt qua trung vệ Marc Bartra, trước khi xâu kim thủ thành Jose Pinto, ấn định chiến thắng 2-1 ở chung kết Cup Nhà Vua Tây Ban Nha gặp Barca.

Những năm cuối của Bale tại Real gây nhiều tranh cãi, khi anh thường xuyên chấn thương và bất đồng với HLV Zinedine Zidane. Anh cũng đổ vỡ quan hệ với CĐV Real khi giơ lá cờ với biểu ngữ viết theo thứ tự: "Wales. Golf. Madrid. Theo thứ tự đó", sau khi cùng Xứ Wales giành quyền dự Euro 2020. Báo Tây Ban Nha Marca thậm chí còn ví Bale như "ký sinh trùng", ám chỉ anh không đóng góp tương xứng mức lương mùa cao nhất đội 20,3 triệu USD.

Hè 2022, Bale chia tay Real và đầu quân cho Los Angeles FC ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) theo dạng chuyển nhượng tự do. Nhưng anh chỉ khoác áo Los Angeles FC năm tháng, giành MLS Cup và Supporters' Shield, rồi thông báo giải nghệ.

Với tuyển Xứ Wales, thành tích tốt nhất của Bale là vào bán kết Euro 2016. Anh và đội tuyển cũng vào vòng 1/8 Euro 2021 và vòng bảng World Cup 2022.

Hồng Duy