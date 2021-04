Bãi vàng trái phép giữa núi rừng

Hiện trạng bãi khai thác vàng trái phép.

Theo Công an xã Tam Lãnh, từ tháng 12/2020 đến cuối tháng 3/2021, đơn vị đã tổ chức bảy đợt truy quét và tiêu hủy 10 máy nổ, một cối xay đá, 27 lán trại, 61 hồ hóa chất, 8.000 m bạt, 5.000 m dây nước... "Do lực lượng công an xã ít, trong khi đó bãi vàng Bồng Miêu rộng, đồi núi hiểm trở, tiếp giáp với các huyện miền núi nên mỗi lần chúng tôi tổ chức truy quét thì người dân bỏ lại trốn vào rừng, chờ yên tĩnh ra khai thác trở lại", đại diện công an xã Tam Lãnh nói.