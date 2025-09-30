Bài toán tối ưu chi phí khi đặt đồ ăn của người trẻ

Nhiều người trẻ lên "chiến lược" đặt đồ ăn theo nhóm, tham gia tích điểm, để tiết kiệm chi phí.

Đặt đồ ăn trên ứng dụng dần trở thành lựa chọn thường xuyên của nhiều người trẻ do hạn chế về thời gian, không gian bếp và áp lực học tập, công việc. Điển hình, Ngọc Thùy (21 tuổi, TP HCM) ở năm cuối đại học, lịch thực tập và chuẩn bị khóa luận khiến quỹ thời gian trở nên eo hẹp, thường ưu tiên sự nhanh gọn cho các bữa ăn."Để tiết kiệm thời gian đi lại, thay vì mua ngoài, tôi thường đặt đồ ăn qua ứng dụng để được giao tận nơi", Thùy nói.

Ngoài ra, Thùy còn rủ bạn cùng phòng đặt đơn theo nhóm để áp dụng được nhiều ưu đãi. Tính năng này trên GrabFood hỗ trợ chia hóa đơn, giúp việc thanh toán nhanh chóng, minh bạch.

Thùy đặt đồ ăn trên Grab các bữa ăn nhanh gọn. Nguồn: NVCC

Bảo Ngọc (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội), từng ưu tiên dậy sớm nấu bữa sáng để đảm bảo dinh dưỡng, nhưng thức ăn tự nấu có lúc không ngon, lại giảm thời gian ngủ mỗi ngày nên có lúc khiến cô mệt mỏi. Từ khi đặt bữa trưa qua app, cô tiết kiệm thêm thời gian nhờ tận dụng tính năng "Đặt giao sau". Ngọc đặt đơn vào 8h - ngay khi đến công ty và hẹn thời gian giao hàng là 12h. Nhờ vậy món ăn đến đúng giờ, tránh chờ lâu ở khung cao điểm.

Nếu chọn đặt đồ ăn vào khung 7-9h sáng trên GrabFood, cô được cộng thêm 50 điểm cho mỗi đơn hàng. Điểm thưởng tích lũy sẽ có thể sử dụng để giảm giá trực tiếp cho đơn hàng tiếp theo.

Bên cạnh việc đặt đơn nhóm hay đặt sớm, hẹn giờ giao, Ngọc còn có thói quen chọn món từ bộ sưu tập "Quán ngon đặc tuyển" - danh sách các quán ăn được đánh giá trên 4 sao. Sau một thời gian sử dụng, Ngọc cảm nhận các quán đều có món ăn hợp khẩu vị, lựa chọn phong phú, đảm bảo dinh dưỡng.

Không riêng Ngọc, Thiện Phúc (29 tuổi TP HCM) cho biết tiết kiệm hơn 125.000 đồng sau 3 tháng tích điểm khi đặt đơn GrabFood. Phúc cho biết việc tích điểm không tốn thêm công sức mà còn giúp tiết kiệm thời gian, chi phí. Thỉnh thoảng, Phúc có thể đổi điểm lấy bữa ăn hay ly cà phê miễn phí như một cách tự thưởng cho mình.

Thiện Phúc và nhóm bạn trong một lần đặt đồ ăn. Ảnh: NVCC

Những câu chuyện trên phản ánh sự thay đổi trong cách người trẻ quản lý thời gian và chi tiêu. Việc đặt đồ ăn qua ứng dụng trước đây là lựa chọn tạm thời trong những ngày bận rộn, nay đã trở thành thói quen hàng ngày của nhiều người trẻ. Nắm bắt xu hướng, các ứng dụng giao đồ ăn thường xuyên triển khai các chương trình khuyến khích người dùng tối ưu chi tiêu.

Theo khảo sát được đăng trên Restaurant Dive, hơn 70% khách hàng mong muốn có chương trình tích điểm hoặc phần thưởng khi đặt đồ ăn, phản ánh xu hướng người dùng chú trọng nhiều hơn đến các tiện ích đi kèm bên cạnh giá thành và chất lượng.

Thái Anh