Tưởng chừng toán tiểu học chỉ quanh quẩn các phép tính cộng trừ nhân chia đơn giản, nhưng không, toán tiểu học bây giờ cũng hại não vô cùng.

Theo đó, một bài toán tiểu học tính tuổi của bố và con được trình bày dưới dạng sơ đồ tóm tắt được chia sẻ trên mạng xã hội đã lập tức 'gây bão'. Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng, toán này không thể nào là toán tiểu học được. Một số khác còn cho rằng chẳng thể tìm được đáp án vì quá ít thông tin. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có người cho rằng dạng toán này mình đối mặt hàng ngày khi dạy con làm bài tập.

Bài toán tiểu học tính tuổi bố và con khiến phụ huynh 'chào thua'. Ảnh internet

Bài toán chỉ bao gồm một bảng sơ đồ duy nhất thể hiện tuổi của bố và con. Quan sát sơ đồ, có thể thấy dữ kiện nổi bật nhất là sự chênh lệch tuổi giữa hai người, cụ thể là bố luôn hơn con "3 chục tuổi" (30 tuổi).

