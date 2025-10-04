Bài toán thể lực của Chelsea sau chức vô địch FIFA Club World Cup

AnhSau mùa giải kéo dài vì FIFA Club World Cup, Chelsea bước vào Ngoại hạng Anh 2025-2026 với lực lượng sứt mẻ cùng lịch thi đấu dày đặc, buộc HLV Maresca phải xoay tua liên tục để duy trì sức bền và thành tích.

Mùa trước, Chelsea đá 64 trận trên mọi đấu trường, kết thúc bằng trận chung kết FIFA Club World Cup ngày 13/7. Hơn một tháng sau, họ đã bắt đầu mùa giải mới bằng trận gặp Crystal Palace tại Ngoại hạng Anh ngày 17/8.

Theo chuyên gia thể thao Smith của Kitman - đơn vị từng hợp tác với nhiều CLB, trong đó có Chelsea, đội bóng thành London đã xử lý tình thế "tốt nhất có thể" khi không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

"Rất khó để phục hồi nhanh chóng và lập tức trở lại cường độ cạnh tranh cao nhất. Nhưng Chelsea đã có cách tiếp cận khôn ngoan, cho thấy nỗ lực và sự chi tiết từ ban huấn luyện", Smith nói.

Chelsea nâng danh hiệu FIFA Club World Cup 2025. Ảnh: Reuters

Chelsea đã dùng tới 24 cầu thủ ở Ngoại hạng Anh mùa này - nhiều nhất giải. Con số này phản ánh chiến lược xoay tua nhằm giảm tải, nhưng cũng cho thấy tình trạng khủng hoảng lực lượng do chấn thương.

Chelsea đã chuẩn bị sẵn phương án "hai người mỗi vị trí" để hạn chế rủi ro. Jorrel Hato, ban đầu được mua để làm phương án dự phòng cho Marc Cucurella bên cánh trái, nay phải trám vào trung vệ sau khi Levi Colwill dính chấn thương dây chằng chéo trong buổi tập đầu tiên trở lại sau hè.

HLV Enzo Maresca từng yêu cầu bổ sung trung vệ nhưng ban lãnh đạo cho rằng thị trường không có giải pháp nâng cấp rõ rệt so với lựa chọn hiện có. Do đó, quan điểm này khó thay đổi cho tới kỳ chuyển nhượng giữa mùa, trừ khi tình hình xấu đi.

Điều đáng lo là trong toàn bộ đội hình, chỉ có Moises Caicedo thi đấu trọn vẹn mọi trận đấu quan trọng. Phong độ bền bỉ của tiền vệ Ecuador là điểm tựa duy nhất, bởi người thay thế anh - tân binh 20 tuổi Dario Essugo - phẫu thuật đùi và chỉ trở lại vào năm 2026.

Caicedo (trái) mừng bàn nâng tỷ số lên 2-1 cùng Garnacho trong trận Chelsea hòa Brentford 2-2 ở vòng bốn Ngoại hạng Anh trên sân Gtech Community, London, Anh ngày 13/9. Ảnh: Chelsea FC

Một thống kê đáng chú ý khác, Chelsea chạy ít nhất trong số các CLB Ngoại hạng Anh mùa này, tổng cộng 616 km, ít hơn West Ham - đội đứng kế tiếp - 22 km. Đội bóng của Maresca chủ động kiểm soát bóng, qua đó hạn chế việc phải di chuyển nhiều để tranh chấp.

Song thử thách lớn vẫn ở phía trước. Đối thủ tiếp theo - ĐKVĐ Liverpool - hiện cầm bóng tốt nhất giải với tỷ lệ 64%, hứa hẹn đẩy Chelsea vào thế phải chạy nhiều hơn. Trong bối cảnh lịch thi đấu dầy đặc dịp cuối năm, nguy cơ kiệt sức là điều khó tránh.

Smith cho rằng ảnh hưởng từ FIFA Club World Cup theo thể thức mới khiến Chelsea trở thành "nạn nhân đặc biệt". Theo dữ liệu, Ngoại hạng Anh thường chứng kiến nhiều ca chấn thương trong 3-4 tuần đầu mùa, khi cầu thủ tái thích nghi với nhịp độ thi đấu cao. Số ca này sau đó thường giảm dần, rồi tăng trở lại ở giai đoạn Giáng sinh và cuối mùa, khi lịch đấu dày và áp lực cạnh tranh lớn.

"Năm nay, với lịch trình bất thường sau FIFA Club World Cup, chưa ai biết hậu quả dài hạn sẽ thế nào. Nhưng xu hướng nhiều ca chấn thương mùa đông gần như chắc chắn lặp lại", Smith cảnh báo.

Joao Pedro yêu cầu được nghỉ trận gặp Brentford, nhưng bị HLV Maresca bắt ra sân thi đấu. Ảnh: Reuters

Chelsea đang cố gắng đi qua giai đoạn chông gai với chiến lược xoay tua toàn diện. Nhưng thực tế cho thấy đội hình dù có chiều sâu vẫn thiếu những nhân tố ổn định, đủ sức gánh vác xuyên suốt. Nếu mất Caicedo - mắt xích quan trọng ở tuyến giữa, cục diện có thể trở nên khủng hoảng.

Với lịch thi đấu khắc nghiệt giai đoạn cuối năm, sức bền và chiều sâu đội hình sẽ quyết định liệu Chelsea có thể duy trì tham vọng hay không. Thành tích trên sân cỏ sẽ là câu trả lời cho chiến lược mà CLB và HLV Maresca đang đặt cược.

Hồng Duy tổng hợp