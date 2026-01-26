Bài toán que diêm khiến nhiều người chào thua, còn bạn?

Chỉ bằng cách di chuyển một que diêm bạn có thể đưa phép tính '9 + 9 = 11' từ sai trở thành đúng không?

Nhìn vào ảnh, phản xạ đầu tiên của nhiều người là: "Ủa, học toán kiểu gì mà 9 + 9 lại ra 11 vậy?". Bình tĩnh nào, đừng vội trách thầy cô, vì đây là một câu đố que diêm chính hiệu. Nhiệm vụ nghe thì đơn giản: chỉ cần di chuyển đúng 1 que diêm, phép tính sai lè này sẽ lập tức trở nên đúng đắn.

Cái hay của câu đố này là nhìn càng quen càng dễ... đi sai hướng. Ai hấp tấp là mắc bẫy liền, còn ai chậm lại một nhịp thì sẽ thấy ánh sáng cuối đường hầm. Câu đố phù hợp để chơi lúc rảnh, thử thách bạn bè hoặc tự test độ tỉnh táo của bản thân. Bạn đã nghĩ ra nên nhấc que diêm nào chưa?

>> Xem đáp án

Mộc Trà