Bài toán mua căn hộ trước áp lực tăng giá

Giá căn hộ chung cư ở thị trường sơ cấp, nơi chủ đầu tư trực tiếp bán sản phẩm tới người mua nhà, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

Chị Ngọc, nhân viên kinh doanh tại TP HCM đã chi 300 triệu đồng để mua căn hộ chung cư tại quận Bình Tân từ năm 2019. Áp dụng chính sách thanh toán theo tiến độ của chủ đầu tư, kết hợp vay ngân hàng, đến nay gia đình chị thanh toán xong khoảng 70% giá trị căn hộ.

Thời điểm chị vay mua dự án đang xây dựng, căn hộ 2 phòng ngủ được giá bán 2,5 tỷ đồng. Cuối năm 2021, chung cư bắt đầu bàn giao, giá tăng từ 35-38 triệu lên 40-43 triệu đồng mỗi m2. Đến nay, căn hộ của chị được định giá gần 3 tỷ đồng. Giai đoạn 2 dự án này hiện được bán với mức giá khoảng 41 - 48 triệu đồng mỗi m2, tương đương hơn 2,7 tỷ đồng một căn hơn 60m2.

Tương tự, dự án tại quận Bình Tân, nằm tại khu Tên Lửa cũng thiết lập mặt bằng giá mới với giá khoảng 57 - 67 triệu đồng mỗi m2, tăng 15% so với thời điểm mở bán giai đoạn năm 2021. Hiện căn hộ diện tích nhỏ tại dự án (khoảng 35m2) được bán với mức 2,2 tỷ đồng. Cũng tại khu Tây Sài Gòn, dự án Westgate của chủ đầu tư An Gia tại trung tâm hành chính Bình Chánh hiện cũng tăng khoảng 8-10 triệu đồng mỗi m2 so với thời điểm mở bán năm 2019.

Bất động sản khu Tây TP HCM, tại đoạn giao quốc lộ 1A - Võ Văn Kiệt (quận Bình Tân); tháng 7/2020. Ảnh: Quỳnh Trần

Nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường ghi nhận, phân khúc căn hộ chung cư tại TP HCM có xu hướng thiết lập mặt bằng giá mới từ đầu năm 2022. Báo cáo của Batdongsan cho thấy, giá bán chung cư tại TP HCM tháng 1 năm nay tăng 1,8% so với thời điểm tháng 12/2021.

Dữ liệu của Savills cũng chỉ ra, giá bán sản phẩm nhà ở tại TP HCM neo cao giai đoạn cuối năm 2021. Riêng dòng sản phẩm căn hộ, các dự án hạng C tại TP HCM có giá bán đến 56,5 triệu đồng mỗi m2 thông thủy, tăng 27% theo năm. Một số dự án cũng tăng giá lên 11% theo quý do giá cao ở giai đoạn mở bán mới hoặc ở những căn hộ cuối tại các dự án có tiến độ xây dựng tốt.

Anh Dương Thanh Nhàn, nhân viên kinh doanh một doanh nghiệp địa ốc tại TP HCM cho hay, hiện tượng chung cư tăng giá bán xảy ra không chỉ ở thị trường sơ cấp mà còn xuất hiện tại thị trường thứ cấp. Đáng chú ý, một dự án chung cư tại quận 10 được giao dịch với mức giá tăng gấp đôi giá bán tại thời điểm mở bán cách đây 6-7 năm, từ 37-38 triệu đồng mỗi m2 chưa chiết khấu lên hơn 80 triệu đồng mỗi m2.

Khu trung tâm TP HCM, quận 1. Ảnh: Quỳnh Trần

Cuối năm ngoái, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng từng dự báo, giá giao dịch bất động sản trong năm 2022 sẽ có xu hướng tăng ở tất cả loại hình bất động sản so với năm 2021 do giá cả đất đai, nguyên vật liệu tạo lập bất động sản tăng lên cũng như nhu cầu tăng khi các hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại trong nước dần hồi phục.

"Thực chất, nhiều chủ đầu tư buộc phải tăng giá do nhiều áp lực về giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, giá đất tăng, thuế đất cũng tăng... Ngoài ra, nguồn cung bất động sản hiện vẫn tiếp tục khan hiếm do việc phê duyệt các dự án vẫn chưa được cải thiện nhiều. Cung hiếm dẫn đến việc giá bất động sản sẽ bị đẩy lên", đại diện chủ đầu tư An Gia đánh giá.

Giá bán tăng cao song khả năng hấp thụ của thị trường vẫn ở mức cao. Theo báo cáo của CBRE, trong quý IV/2021, số lượng căn chào bán thành công là 14.639 căn. Tỷ lệ bán bình quân trong quý mở bán đầu tiên của các dự án mới mở bán đạt 74%. Theo các giao dịch thứ cấp thành công của CBRE, chủ nhà có thể lời từ 15-40% trên giá mua ban đầu tùy thuộc vào đặc điểm từng căn.

Nhận định về xu hướng thị trường thời gian tới, các chuyên gia bất động sản cho rằng tốc độ tăng giá bất động sản sẽ được đẩy nhanh do những áp lực từ lạm phát. Theo tiến sĩ Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam, khi tỷ lệ lạm phát có xu hướng tăng do những bất ổn về chiến tranh, kinh tế - chính trị thế giới, nguồn tài chính đầu tư vào bất động sản được xem là một phương án giúp bảo toàn dòng vốn trước rủi ro. Điều này giúp họ bảo toàn giá trị tài sản, đồng thời tránh sự bất ổn định ở những kênh đầu tư khác.

"Trong bối cảnh bất ổn kinh tế - chính trị thế giới, lạm phát tăng nhanh và nguồn cung khan hiếm, thị trường bất động sản bao gồm cả phân khúc nhà ở và thương mại tại Việt Nam được đánh giá sẽ tăng đáng kể trong thời gian tới", ông Khương phân tích.

Tuy giá bán căn hộ chung cư đang ở mức cao, song các chủ đầu tư cũng rất chú trọng trong việc thiết kế những chính sách bán hàng linh hoạt, hỗ trợ cho người mua. Điều này mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư và khách hàng chọn mua các dự án phù hợp với thu nhập và sử dụng đòn bẩy tài chính vừa phải.

"Thực tế, nếu khu Đông, giá căn hộ đã vượt ngưỡng thu nhập của người dân thì khu Tây với hạ tầng hoàn thiện, mức giá 'mềm', nhiều tiềm năng tăng giá là lựa chọn phù hợp. Hiện không ít dự án tại khu vực này có mức giá vừa túi tiền, hướng đến người mua ở thực và có thanh khoản khá tốt", một chuyên gia bất động sản cho biết.

Đơn cử tại trung tâm hành chính Bình Chánh, khu phức hợp Westgate đang hấp dẫn khách mua nhờ chính sách thanh toán linh hoạt của chủ đầu tư An Gia tại trung tâm Bình Chánh. Theo đó, người mua chỉ cần thanh toán tối đa 699 triệu đồng và ngưng đến khi nhận nhà vào quý 4/2023 mới thanh toán tiếp. Còn lại, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc cho đến khi nhận nhà, đồng thời, cam kết lợi nhuận lên đến 18%.

Phối cảnh khu phức hợp Westgate tại Bình Chánh. Ảnh: An Gia

Với khoản thanh toán ban đầu chỉ 699 triệu đồng, khách hàng có thể dễ dàng sở hữu căn hộ có nhiều phòng ngủ hơn hoặc mua cùng lúc nhiều căn hộ cho mục đích đầu tư.

"Chính sách này được thiết kế để hỗ trợ các gia đình trẻ trong bối cảnh giá thị trường căn hộ tăng cao. Về góc độ đầu tư, chính sách này cũng mang lại nhiều lợi thế cho người mua nhà, đặc biệt là những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính", đại diện An Gia nói

Hoài Phong