Bài toán 'Khi nào 8 + 8 = 91 đúng' khiến nhiều người chào thua, còn bạn?

Một phép tính kỳ lạ '8 + 8 = 91' đúng, thoạt nhìn thì ai cũng biết đáp án phải là 16 chứ đâu phải 91, sao lại vậy?

Thế nhưng câu đố mẹo này lại khiến người nghe phải dừng lại, chau mày suy nghĩ rồi... bật cười thú vị. Đây không phải là toán học chính thống, mà là kiểu đánh đố chơi chữ vui nhộn, khiến đầu óc xoay vòng vòng.

Điều hấp dẫn của câu hỏi nằm ở chỗ nó "chơi khăm" tư duy logic thông thường. Thay vì cộng số, bạn phải nghĩ ra một cách lý giải hoàn toàn khác, đôi khi liên quan đến cách viết số, cách xếp hình hoặc thậm chí chỉ là sự đảo ngược vị trí. Cũng chính vì vậy, khi tìm được lời giải, bạn sẽ có cảm giác như vừa phá được một mật mã nho nhỏ.

Câu đố này không chỉ đem lại nụ cười mà còn là "gia vị" tuyệt vời trong những cuộc trò chuyện. Đố bạn bè thì ai cũng gãi đầu cười ngặt nghẽo, vừa thú vị vừa thư giãn. Nó chứng minh rằng không phải phép tính nào cũng nghiêm túc, có những lúc toán học cũng biết "tấu hài".

Vậy thì, khi nào 8 + 8 = 91? Hãy thử đoán xem, vì đáp án chắc chắn sẽ khiến bạn bật cười "à, thì ra là thế!".

Mộc Trà