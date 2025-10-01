Bài toán hack não di chuyển 2 que diêm để có phép tính đúng

Nhiều người đã vò đầu bứt tai trước khi tìm ra đáp án, bạn có dám thử để chứng minh IQ của mình không kém gì thiên tài không?

Bạn có tin rằng chỉ hai que diêm nhỏ bé cũng đủ sức khiến cả một phép toán sai be bét trở nên hoàn hảo? Câu đố lần này chính là minh chứng cho điều đó. Trước mắt bạn là phép tính 14 + 11 = 5 - nhìn sơ qua, ai cũng biết là "toan toàn tập". Nhưng đừng vội cười, bởi nhiệm vụ của bạn chính là di chuyển đúng 2 que diêm để biến "thảm họa" này thành một công thức toán học chuẩn chỉnh.

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn:

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

Mộc Trà