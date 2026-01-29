Bài toán định vị thương hiệu trang sức dựa trên hành vi tiêu dùng

Nhiều thương hiệu trang sức mới xác định rõ khách hàng mục tiêu và phát triển sản phẩm phù hợp nhóm này, thay vì mở rộng quy mô từ giai đoạn đầu.

Vài năm qua, thị trường trang sức Việt ghi nhận số lượng thương hiệu gia tăng, kèm theo đó là sự phân hóa rõ rệt về phân khúc lẫn nhóm khách mục tiêu. Để gia nhập sân chơi này, các doanh nghiệp cần có đủ nguồn lực và giải bài toán về cách định vị để tránh cạnh tranh trực diện với nhãn hàng đã có chỗ đứng.

Thay vì triển khai chiến lược bao phủ thị trường, không ít "tân binh" xác định rõ khách hàng mục tiêu và phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu cụ thể của nhóm. Cách tiếp cận này giúp thương hiệu tập trung nguồn lực, đồng thời tạo ra sự khác biệt giữa thị trường vốn có nhiều lựa chọn.

Xác định rõ khách hàng mục tiêu là bước đi của nhiều thương hiệu trang sức mới. Ảnh: Kim Phú Thái

Theo đại diện Kim Phú Thái, hành vi tiêu dùng trang sức đang có sự thay đổi. Người mua ngày càng chú trọng yếu tố phù hợp phong cách cá nhân và mục đích sử dụng, không hẳn chọn theo thương hiệu hoặc xu hướng chung. Điều này mở ra cơ hội cho các nhãn hàng mới nếu xác định được phân khúc, giá trị cốt lõi ngay từ đầu.

Trong bối cảnh ấy, phát triển danh mục sản phẩm có định hướng rõ ràng đóng vai trò quan trọng. Thay vì mở rộng dàn trải, thương hiệu nên tập trung vào sản phẩm có tính ứng dụng cao, thiết kế phù hợp sinh hoạt thường ngày hoặc những dịp cụ thể, đáp ứng nhu cầu thực tế của khách.

Bên cạnh sản phẩm, thương hiệu cũng cần đổi mới cách tiếp cận khách hàng. Lý do, người tiêu dùng có xu hướng tìm hiểu thông tin qua nhiều kênh, tham khảo trải nghiệm thực tế lẫn đánh giá của người khác trước khi quyết định mua sắm. Điều này khiến việc xây dựng hình ảnh thương hiệu cần diễn ra nhất quán, bền vững, thay vì phụ thuộc vào chiến dịch ngắn hạn.

Bộ dây chuyền, vòng tay tạo hình trái tim. Ảnh: Kim Phú Thái

Hiện nay, phần lớn người tiêu dùng thông thái quan tâm nguồn gốc sản phẩm, quy trình sản xuất lẫn tiêu chuẩn chất lượng mà thương hiệu áp dụng. Điều này cũng tạo điều kiện cho các thương hiệu đi lên từ nền tảng sản xuất tiếp cận thị trường theo hướng bền vững, dựa trên năng lực thực tế chứ không phải từ hình ảnh truyền thông.

Đại diện Kim Phú Thái cho rằng định vị rõ ràng ngay từ giai đoạn đầu giúp thương hiệu mới tránh được áp lực cạnh tranh trực tiếp, đồng thời tạo nền tảng cho quá trình phát triển dài hạn. Dù tốc độ tăng trưởng có thể chậm hơn so với chiến lược mở rộng nhanh, cách tiếp cận này phù hợp với bối cảnh thị trường ngày càng đề cao giá trị sử dụng, cá nhân hóa.

Từ buổi đầu gia nhập thị trường, Kim Phú Thái định vị sản phẩm theo hướng đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách, sản xuất các dòng trang sức phù hợp đa mục đích sử dụng. Không lập tức mở rộng quy mô, thương hiệu chú trọng xây dựng danh mục sản phẩm và tiếp cận thị trường theo từng phân khúc cụ thể.

Cửa hàng Kim Phú Thái ở Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Kim Phú Thái

"Cách tiếp cận dựa trên định vị và phân khúc giúp thương hiệu mới từng bước tạo dấu ấn trong tâm trí người tiêu dùng, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong giai đoạn gia nhập thị trường. Đây là một trong những hướng đi phù hợp giữa bối cảnh thị trường trang sức ngày càng cạnh tranh, phân hóa", đại diện Kim Phú Thái lý giải thêm.

Đông Vệ