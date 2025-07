Bài toán 'chuỗi thực phẩm an toàn' TP HCM sau sáp nhập

Quy mô dân số lớn và chuỗi cung ứng trải dài nhiều địa phương sau sáp nhập khiến TP HCM đứng trước bài toán siết chặt kiểm soát, tránh thực phẩm bẩn đến tay hàng triệu người dân.

"Chúng tôi lưu ý đặc thù mỗi địa phương để có kế hoạch quản lý phù hợp, ví dụ khu vực Bình Dương cũ sẽ tập trung nhiều vào bữa ăn công nghiệp cho công nhân, Bà Rịa Vũng Tàu chú trọng hơn đến bữa ăn phục vụ cho du lịch", Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM Phạm Khánh Phong Lan, nói bên lề hội nghị Sơ kết công tác phối hợp quản lý và kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn giữa TP HCM với Lâm Đồng, ngày 26/7.

Sau sáp nhập, TP HCM có diện tích từ hơn 2.000 km2 lên hơn 6.700 km2, dân số từ 9 triệu dân lên hơn 14 triệu người. Địa bàn rộng lớn, số trường học, công ty xí nghiệp, hàng quán, khách sạn phục vụ du lịch tăng mạnh khiến công tác kiểm tra, phòng chống ngộ độc trở nên phức tạp, nhiều thách thức.

Theo bà Lan, với Bình Dương, bữa ăn công nhân ở khoảng 60 khu chế xuất, khu công nghiệp là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu. Trước mắt, lực lượng chức năng sẽ tập trung vào những bếp ăn doanh nghiệp có giá tiền trung bình cho một bữa ăn ở mức thấp, bởi "bữa ăn đắt tiền chưa chắc đã an toàn nhưng giá quá rẻ thì sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn". Còn ở Bà Rịa - Vũng Tàu, với thế mạnh về phát triển du lịch của địa phương, bữa ăn phục vụ du khách ở hàng quán, khách sạn sẽ được chú trọng rà soát.

Ngoài ra, một trong những mục tiêu trọng tâm của thành phố là bảo đảm an toàn thực phẩm, không ngộ độc xảy ra đối với môi trường trường học. Trong tuần này, Sở đã tổ chức cho 3.500 trường học trên địa bàn thành phố mới. Cơ quan chức năng cũng sẽ có những đợt kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với các bếp ăn trường học. Nếu chẳng may xảy ra ngộ độc, điều quan trọng là phải giải quyết làm sao cho thiệt hại ở mức thấp nhất, cấp cứu kịp thời các nạn nhân, điều tra tìm ra nguyên nhân để phòng ngừa về sau.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM Phạm Khánh Phong Lan tham quan gian hàng trưng bày thực phẩm sạch tại hội nghị sơ kết quản lý và kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn giữa TP HCM với Lâm Đồng, ngày 26/7. Ảnh: Lê Phương

"Bên cạnh chống thực phẩm, chúng tôi tiếp tục tăng cường xây thực phẩm sạch từ trang trại đến bàn ăn, để người dân được yên tâm mỗi khi ăn uống", bà Lan nói.

Với đặc thù tiêu thụ nông sản, thực phẩm tươi sống phần lớn từ các tỉnh thành khác chuyển đến, vấn đề xây thực phẩm sạch không chỉ riêng TP HCM có thể giải quyết được. Những năm qua TP HCM ký kết với 15 tỉnh thành trong việc quản lý, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn. Với diện tích, dân số tăng lên sau sáp nhập, thị trường tiêu thụ của các "chuỗi thực phẩm an toàn" ở các tỉnh như Lâm Đồng - nơi cung ứng phần lớn sản phẩm nông sản cho TP HCM trước đây, sẽ được mở rộng hơn. Đến nay, 79 cơ sở sản xuất của tỉnh Lâm Đồng đạt chứng nhận an toàn các sản phẩm cung cấp thực phẩm nông, lâm, thủy sản tươi sống cho thị trường thành phố.

Năm 2024, Sở An toàn thực phẩm đã lấy 332 mẫu rau củ quả có nguồn gốc từ tỉnh Lâm Đồng để kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Kết quả 331 mẫu an toàn, chỉ một mẫu phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức quy định. Sở An toàn thực phẩm đã gửi thông tin mẫu vi phạm đến Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng để phối hợp kiểm soát an toàn thực phẩm.

Người đứng đầu ngành an toàn thực phẩm TP HCM cho rằng một trong những điều quan trọng nhất là ý thức của người dân, của cộng đồng. Sở sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xét nghiệm nhanh, tăng kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh và sản xuất thực phẩm, thanh tra theo các thông tin người dân khiếu nại tố cáo, đường dây nóng...

Nơi này tiếp tục đẩy mạnh các đề án về chuỗi thực phẩm an toàn, đẩy mạnh liên kết với các địa phương để đảm bảo thực phẩm sạch từ nguồn, bởi "khi tăng thực phẩm sạch thì tự khắc thực phẩm bẩn sẽ bị đẩy lùi". "Đợi thực phẩm về đến thành phố thì mới kiểm soát, tiêu hủy sẽ gây thiệt hại cho cả người kinh doanh lẫn sản xuất. Muốn hiệu quả phải nâng cao quản lý từ nguồn cung ứng, an toàn từ nơi sản xuất", bà Lan nói.

Lê Phương