Trong 10 phút, liệu bạn có thể giải được bài toán cắt giấy thành nhiều mảnh dành cho học sinh lớp 5?

Đề bài:

Bạn An gấp một tờ giấy kẻ ô vuông 10 x 10 theo các đường kẻ của của giấy và thu được một hình vuông 1 x 1. Sau đó, An dùng kéo cắt hình vuông này theo đường nối trung điểm của một cặp cạnh đối diện nào đó. Sau khi gỡ các nếp gấp ra, hỏi An sẽ thu được bao nhiêu mảnh giấy?

Võ Quốc Bá Cẩn

Giáo viên Toán, trường Achirmedes Academy, Hà Nội