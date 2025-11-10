Bài toán '6 - 13 = 7' sai, di chuyển 1 que diêm nào để đúng

Nhìn qua tưởng chỉ là vài que diêm nằm lộn xộn, ai ngờ lại là "phép thử IQ" khiến bao người gãi đầu suốt cả buổi!

Bài toán đơn giản: 6 - 13 = 7, nhưng có một vấn đề nhỏ xíu - nó sai to đùng! Nhiệm vụ của bạn: chỉ được di chuyển đúng 1 que diêm để biến phép tính này thành... đúng. Nghe dễ không? Ừ thì ai cũng nghĩ thế, cho đến khi ngồi xoay ảnh 4 góc, nhìn nghiêng, nhìn dọc mà vẫn chưa ra.

Đây chính là kiểu câu đố "đánh lừa thị giác, bẻ cong logic" khiến dân văn phòng bỏ việc 5 phút chỉ để... giành chiến thắng. Đừng vội bỏ cuộc nhé, đôi khi đáp án lại nằm ngay trước mắt, chỉ cần bạn nhìn khác đi một chút thôi.

Cảnh báo nhẹ: ai mà giải được trong 10 giây thì chắc chắn não bạn thuộc hàng "thiên tài ngụy trang"! Còn nếu chưa ra thì cứ bình tĩnh - không ai nói là dân logic giỏi hơn dân sáng tạo đâu.

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

