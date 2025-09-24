Bài tập 'Viết 29 chữ cái hoa' khiến phụ huynh khóc thét

Phụ huynh thì bó tay, cô giáo thì phê 'chưa hiểu bài về nhà', còn bạn nghĩ sao về bài tập này.

Ai bảo làm bài tập về nhà là khô khan chứ? Cô giáo giao cho bé viết 29 chữ cái hoa, nhưng bé lại hiểu nhầm thành... viết 29 chữ "cái hoa". Thế là cả quyển vở bỗng biến thành một khu vườn nở rộ, từ trang trên xuống trang dưới toàn "cái hoa, cái hoa, cái hoa".

Phụ huynh chia sẻ: Đây là con khi cô cho bài tập về nhà: 'Viết 29 chữ cái hoa'.

Cô giáo nhìn vào chỉ biết cười trừ kèm nhận xét đỏ chói: "Chưa hiểu bài về nhà". Nhưng với dân mạng thì đây đúng là màn sáng tạo bất ngờ. Nhìn cuốn vở mà thấy thương, mà cũng không nhịn được cười. Đúng là tiếng Việt phong phú thật, chỉ cần nhầm một chút thôi là từ chữ cái hoa đã hóa ra 'cái hoa' thật sự. Ai mà chẳng từng có tuổi thơ với những pha nhầm lẫn "đi vào lòng người" thế này chứ!

Còn bạn nghĩ sao và có bao giờ rơi vào trường hợp này chưa?

