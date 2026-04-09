Bãi rác cháy hơn một tuần, khói tấn công khu dân cư

Quảng TrịBãi rác rộng một hecta cháy suốt 8 ngày qua, khói bủa vây khu dân cư ở xã Quảng Ninh khiến cuộc sống người dân đảo lộn.

Bãi rác sinh hoạt nằm giữa rừng gỗ trồng, cách khu dân cư ở xã Quảng Nam Ninh khoảng một km. Mỗi ngày khoảng 100 m3 rác của bốn xã Quảng Ninh, Trường Sơn, Ninh Châu và Trường Ninh được thu gom về đây chôn lấp.

Chiều 31/3, lửa bất ngờ bùng lên từ bãi rác. Do trời nắng nóng kèm gió Lào thổi mạnh, lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm cả bãi rác. Cột khói cao hàng chục mét, tỏa ra xung quanh, phủ kín một vùng trời kèm theo mùi hôi thối nồng nặc.

Bãi rác ở trong rừng trồng, khói bay xuống khu dân cư cách 1 km. Ảnh: Đắc Thành

Ông Hoàng Thanh Cảnh, 70 tuổi, ở thôn Lệ Kỳ 1, nhà cách bãi rác khoảng một km, song hơn một tuần qua vẫn phải hít thở khói rác. Sinh hoạt của gia đình đảo lộn. Nhiều nhà có trẻ nhỏ phải đem gửi nơi khác.

"Khói nhựa, nylon cháy khét xộc thẳng vào nhà. Tối đến khói dày như sương mù, gây tức ngực, khó thở", ông nói.

Khói từ bãi rác bay qua cao tốc Bùng - Vạn Ninh. Sáng sớm và chiều tối, khói dày đặc khiến tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lửa cháy âm ỉ bốc khói mùi hôi thối. Ảnh: Đắc Thành

Trưởng Ban Quản lý các công trình công cộng Quảng Ninh Nguyễn Ngọc Đoan cho biết cháy bãi rác là sự cố không mong muốn. Nguyên nhân có thể xuất phát từ các vật dễ bắt lửa như bật lửa, bình gas mini hoặc pin còn sót lại trong rác. Gặp nhiệt độ cao, các vật này phát nổ, gây cháy và lan rộng.

Bãi rác nằm xa nguồn nước, lượng rác lớn nên không thể dập được bằng nước. Ban Quản lý được các cơ quan chức năng tư vấn dùng đất lấp và sau đó tưới nước. Phương án này để hạn chế oxy, kết hợp tưới nước dập lửa.

Bãi rác bốc cháy suốt một tuần. Video: Đắc Thành

Từ ngày 3/4, Ban đã huy động một máy múc, hai xe tải chở hàng trăm mét khối đất. Đất đổ xuống bãi rác được máy gạt lấp dày gần nửa mét. Sáng 8/4, đất lấp xung quanh bãi rác, khống chế lửa, lượng khói đã giảm.

Hiện chỉ còn khói trắng. Do nắng nóng, gió lớn nên chưa thể dập tắt hoàn toàn, Ban tiếp tục chở đất phủ kín và sau đó tưới nước lên, ông Đoan cho hay.

