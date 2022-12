Bài kiểm tra kiến thức về cồn thu hút sinh viên

Chương trình "Dám trách nhiệm, dám thành công" nhằm lan tỏa tư duy "uống có trách nhiệm" đã thu hút hàng nghìn sinh viên tại 5 trường đại học Hà Nội và TP HCM một tháng qua.

Chương trình khởi động bằng sự kiện diễn ra tại Đại học Công nghệ Sài Gòn (TP HCM) hôm 15/10, sau đó là Đại học Bưu chính Viễn thông (Hà Nội) hôm 21/10, tiếp tục diễn ra ở Đại học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) ngày 30/10, ngược ra thủ đô gặp các sinh viên Đại học Ngân hàng hôm 4/11, và kết thúc tại Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM hôm 13/11.

Một sinh viên Đại học Công nghệ Sài Gòn tham gia trả lời câu hỏi kiểm tra kiến thức về cồn. Ảnh: Long Nguyễn

Tại mỗi sự kiện, các bạn sinh viên đã được thưởng thức màn hài độc thoại của diễn viên Phương Nam. Anh kể lại những câu chuyện vui nhộn liên quan đến việc uống có trách nhiệm với những câu nói đã thành "trend" trong giới trẻ: "Vui thôi đừng vui quá", "bớt no say hãy say no" khiến các sinh viên cười nghiêng ngả. Màn trình diễn của hai rapper 16 Typh và Gonzo sau đó tiếp tục truyền cảm hứng cho các sinh viên trẻ về "uống có trách nhiệm". Typh chia sẻ lại chính câu chuyện của mình - một nghệ sĩ trẻ đã tiếp xúc nhiều với rượu nhưng anh đã biết cách lựa chọn tốt, xây dựng những mối quan hệ xung quanh mình để trở nên nổi tiếng như ngày hôm nay.

Các sinh viên Đại học Ngân hàng chụp ảnh kỷ niệm tại sự kiện "Dám trách nhiệm dám thành công" trong khuôn viên trường mình. Ảnh: Long Nguyễn

Đồng thời các bạn sinh viên cũng được tham dự workshop phổ biến kiến thức về cồn. Tại đây, siêu mẫu Minh Tú, diễn viên Tạ Quốc Kỳ Nam, Dustin Phúc Nguyễn đã đề cập tư duy mới về "uống có trách nhiệm" cũng như hướng dẫn cách đưa ra lựa chọn tốt và cách uống rượu có thể giúp mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho sinh viên. Các nghệ sĩ đã chia sẻ kinh nghiệm của chính họ đối với thói quen uống rượu, liên quan đến "uống có trách nhiệm".

Đơn cử trong màn đối đáp với Phương Nam tại Đại học Khoa học tự nhiên, siêu mẫu Minh Tú đã gợi ý các bí kíp khi đi dự tiệc có rượu bia, hay những lúc cụng ly cùng bạn bè để giải toả cảm xúc, tăng chiều sâu trong các cuộc trò chuyện.

Minh Tú nhấn mạnh, đi ăn uống, say xỉn không tốt và không an toàn chút nào. Để giữ hình ảnh bản thân, cần giảm bớt việc say khi tham gia tiệc tùng, vui chơi cùng các bạn, nhất là khi ta đang cố gắng gây dựng một hình tượng tốt trong mắt người đi cùng. "Uống vừa đủ, không quá chén, nói 'không' khi cần thiết, dù trên bàn tiệc chúng ta vẫn gặp các trường hợp 'Làm ly nữa đi', 'Tới luôn đi'"....

Trước câu hỏi làm sao để không bị áp lực bởi bạn bè hoặc mọi người trong bàn nhậu từ Phương Nam cũng như các bạn sinh viên Đại học Khoa học tự nhiên, siêu mẫu diễn giải, hãy bình thường hóa việc nói 'không'. Nói 'không' không đồng nghĩa với không tôn trọng bạn bè, đối tác mà chính là tôn trọng mình và người xung quanh vì mình không thấy thoải mái, không có khả năng uống. "Ở đây quan trọng nhất nằm ở cách mình từ chối và cách nói chuyện như thế nào để đối phương cảm thấy thoải mái nhất", người đẹp bày tỏ. Uống có trách nhiệm cũng là sau khi uống không tham gia giao thông. Minh Tú cũng chia sẻ cách cô chuẩn bị phương tiện về nhà, nhờ người đón sau các buổi tiệc có cồn.

Siêu mẫu Minh Tú cùng các bạn sinh viên trên sân khấu trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM. Ảnh: Long Nguyễn

Chuỗi hoạt động lan tỏa tinh thần "uống có trách nhiệm" tại các trường đại học trong năm 2022 đã kết thúc. Những bạn sinh viên không được tham gia trực tiếp có thể tìm hiểu hậu quả của việc sử dụng chất có cồn, làm các bài kiểm tra kiến thức về cồn tại website drinkIQ.com.

Kim Kim