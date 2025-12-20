'Bài kiểm tra' giúp Vinamilk Green Farm A2 đạt chứng nhận tinh khiết từ Mỹ

Mỗi hộp sữa Vinamilk Green Farm A2 phải vượt qua hơn 400 "câu hỏi", gồm các tiêu chí về chất lượng sản phẩm và điều kiện sản xuất, để đạt chứng nhận Clean Label Project.

Để thu hút người dùng, Vinamilk chủ động nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, từ đó thiết lập chuẩn mực mới cho ngành sữa tươi Việt Nam. Doanh nghiệp đặt ra những yêu cầu cao hơn về minh bạch nguồn gốc và kiểm soát quy trình sản xuất, đảm bảo từng giọt sữa đến tay người tiêu dùng đều đạt chuẩn an toàn và tin cậy nhất. Nhờ đó, sản phẩm Vinamilk Green Farm A2 trở thành sữa tươi A2 đầu tiên tại châu Á đạt chứng nhận Tinh khiết chuẩn Mỹ (Clean Label Project).

Chứng nhận do Clean Label Project (CLP) - một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ, chuyên thực hiện đánh giá các sản phẩm tiêu dùng - công nhận. Các tiêu chí kiểm tra của Clean Label Project khắt khe hơn cả quy định của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA). Tổ chức này lấy mẫu độc lập bằng cách tự trải nghiệm như một người tiêu dùng mua hàng bình thường và kiểm tra đột xuất ẩn danh, không báo trước cho thương hiệu, nhằm đảm bảo chất lượng phải xuyên suốt và đồng nhất với kết quả đã công bố.

Clean Label Project đề ra hơn 400 tiêu chí, bao gồm các tiêu chí về chất lượng sản phẩm và điều kiện sản xuất (kiểm nghiệm sản phẩm, kê khai thành phần, đánh giá mối nguy nguyên vật liệu...) cho các sản phẩm muốn đạt chứng nhận Tinh khiết. Clean Label Project đặc biệt chú trọng xem xét dư lượng kim loại nặng, phân tích sự hiện diện của các chất như BPA, BPS, Phthalates - những hợp chất có nguy cơ ảnh hưởng đến nội tiết tố và hệ miễn dịch, đặc biệt với trẻ nhỏ. Các nhóm chất như Acrylamide (có thể gây ung thư) hay Parabens (thường dùng làm chất bảo quản) cũng nằm trong danh sách đánh giá.

Sau khi vượt qua hơn 400 tiêu chí kiểm nghiệm này, Vinamilk Green Farm A2 mới nhận được chứng nhận Clean Label Project.

4 chốt chặn kiểm soát nghiêm ngặt ngay từ đầu vào

Là một sản phẩm sữa tươi sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam, bởi người Việt, Vinamilk Green Farm A2 đã đạt được chứng nhận Tinh khiết chuẩn Mỹ nhờ quy trình kiểm soát chất lượng mà Vinamilk đã dày công xây dựng. Trong đó, việc kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên vật liệu đầu vào là một trong những yếu tố trọng tâm giúp sản phẩm sữa tươi này vượt qua các bài kiểm tra của Clean Label Project.

Chốt chặn đầu tiên chính là việc nhập khẩu trực tiếp đàn bò sữa sở hữu gen A2/A2 thuần chủng từ các "thủ phủ" bò sữa hàng đầu thế giới như Mỹ và châu Úc. Đến chốt chặn thứ hai, đàn bò nhập khẩu tiếp tục được sàng lọc di truyền, lấy mẫu và xét nghiệm tại châu Úc nhằm kiểm tra lại sự chính xác của nguồn gen A2/A2. Chốt chặn thứ ba và quan trọng nhất, từng lô sữa tươi từ đàn bò A2 đều được kiểm định chất lượng gắt gao để đảm bảo thành phần β-casein chỉ chứa A2. Chốt chặn cuối cùng, kết quả kiểm định đều được công bố minh bạch cho người tiêu dùng.

Đàn bò sữa sở hữu gen A2/A2 thuần chủng tại trang trại Vinamilk Green Farm. Ảnh: Vinamilk

Từ tiêu chuẩn tinh khiết đến chinh phục người tiêu dùng "khó tính"

Sữa Vinamilk Green Farm A2 được vắt trực tiếp tại các trang trại sinh thái. Để đảm bảo hương vị tươi ngon, tự nhiên, Vinamilk đã áp dụng công nghệ kép hút chân không. Công nghệ tiên tiến này giúp giảm thiểu lượng oxy hòa tan trong sữa, "khóa tươi" tức thời cho sữa, đồng thời loại bỏ các tạp vị không mong muốn, giúp lưu giữ tối đa hương cỏ hoa và vị thơm tự nhiên của sữa.

Ngoài ra, quy trình đóng hộp hoàn chỉnh được thực hiện trong vòng 12 giờ nhằm bảo toàn trọn vẹn những dưỡng chất quý giá có trong từng giọt sữa.

Đồng thời vượt qua các tiêu chuẩn quốc tế như Clean Label Project, Vinamilk Green Farm A2 cũng chinh phục được các mẹ Việt có nhu cầu cho con làm quen sữa tươi. Chị Hoàng Lan (phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM) tâm đắc: "Bé nhà mình thuộc dạng kén sữa, kén ăn. May sao sữa Green Farm A2 của Vinamilk có vị thanh nhẹ, thơm thơm, con ưng ngay sau lần đầu uống thử".

Vinamilk Green Farm A2 chinh phục những chiếc bụng nhỏ khó chiều. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đại diện Vinamilk chia sẻ, gần 50 năm đồng hành người tiêu dùng Việt, thương hiệu luôn đặt sức khỏe của trẻ em và gia đình lên hàng đầu. Dòng sản phẩm Vinamilk Green Farm A2 là minh chứng cho năng lực sản xuất và nghiên cứu tiên tiến, cũng như nỗ lực theo đuổi các chứng nhận quốc tế có tính nghiêm ngặt cao như Clean Label Project của doanh nghiệp. Qua đó, Vinamilk không những mang đến những sản phẩm chất lượng cao cho người tiêu dùng, mà còn góp phần nâng cao chuẩn mực mới cho ngành sữa Việt Nam.

Diệp Chi