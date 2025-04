Bài học về sự thay đổi của vợ cũ Bill Gates

Nhà từ thiện Melinda French Gates kể khó khăn khi quyết định ly hôn tỷ phú Bill Gates, những việc thay đổi đời bà trong hồi ký "The Next Day".

Sách có tên đầy đủ là The Next Day: Transitions, Change and Moving Forward (Ngày hôm sau: Những giai đoạn chuyển mình, thay đổi và tiến bước), do nhà xuất bản Flatiron Books phát hành hôm 15/4. Nội dung xoay quanh các sự việc mang tính bước ngoặt trong đời Melinda French Gates như lần đầu làm mẹ, đối diện cái chết của bạn thân, rời quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates sau khi kết thúc hôn nhân với tỷ phú Bill Gates.

Trên Instagram, tác giả cho biết hồi ký ra đời sau khi bà phát biểu tại lễ tốt nghiệp của đại học Stanford năm 2024. Dịp đó, Melinda gặp các chủ tịch lớp để tìm hiểu điều họ muốn nghe trong bài diễn văn của bà. Một sinh viên cho biết nhiều người cảm thấy bị ràng buộc bởi một sự nghiệp và cuộc đời nhất định, gợi ý bà cho lời khuyên về sự chuyển mình. Cuộc gặp gỡ mang đến ý tưởng cho quyển sách mới của bà.

Video giới thiệu hồi ký "The Next Day" của Melinda French Gates Bà Melinda Gates nói về hồi ký "The Next Day". Video: Flatiron Books

Truyền thông quốc tế nhận định nội dung nổi bật của hồi ký là phần Melinda viết về nỗi trăn trở khi muốn rời xa Bill Gates. Vợ chồng tỷ phú thông báo ly hôn trên tài khoản Twitter (tên cũ của X) tháng 5/2021. Trong sách, bà không tiết lộ chi tiết lý do chia tay, nhưng đề cập chuyện ông từng ngoại tình một cách ngắn gọn. "Bill công khai thừa nhận rằng không phải lúc nào anh ấy cũng chung thủy với tôi", bà viết.

Tác giả kể trực giác từng "mách bảo" bà nên kết thúc cuộc hôn nhân. Khoảng năm 2019, bà liên tục gặp ác mộng và những lời thì thầm thúc giục ly dị. Melinda cố gắng đẩy lùi lo lắng bằng cách cùng chồng đi nghỉ dưỡng ở New Mexico, cố gắng tận hưởng kỳ nghỉ hồi năm 2020. Nhưng vào ngày cuối của chuyến đi, bà nói với ông rằng muốn ly thân.

"Đó là một trong những cuộc trò chuyện đáng sợ nhất tôi từng có", Melinda viết trong hồi ký. Bà kể lại Bill Gates khi ấy "buồn và khó chịu" nhưng tỏ ra "thấu hiểu và tôn trọng". Sau khi trở về Seattle, cả hai tiếp tục làm việc cùng nhau tại quỹ chung nhưng bí mật sống riêng. Họ vẫn sánh đôi tại các sự kiện và điều này đôi lúc khiến Melinda khó xử.

Tháng 8/2020, bà nói muốn ly hôn với tỷ phú, hai người có buổi trao đổi dài và nhẹ nhàng. Khi cả hai thống nhất kết thúc mối quan hệ vào cuối năm đó, bà lo ngày tháng sau này không dễ dàng và "bắt đầu xuất hiện nhiều cơn hoảng loạn". Bà viết: "Bill là một người nổi tiếng là một trong những nhà đàm phán cứng rắn nhất thế giới. Tôi không mong chờ đến phần luật sư đại diện của chúng tôi tiến hành chia nhỏ cuộc sống cả hai cùng tạo dựng". Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra nhanh chóng sau khi hai bên đạt thỏa thuận chung.

Melinda French Gates và chồng cũ - tỷ phú Bill Gates - tham gia sự kiện ở Nhà Trắng năm 2016. Ảnh: WireImage

Nhà từ thiện cũng viết về nỗi sợ phải nói về chuyện "đường ai nấy đi" với bố mẹ - những người sống hạnh phúc bên nhau suốt 63 năm. Bà từng tâm sự với nhà báo Gayle King như một cách truyền tải lời khuyên: Hãy lắng nghe tiếng nói trong lòng.

Trò chuyện với USA Today hôm 15/4, Melinda Gates cho biết cần phải đề cập cuộc ly hôn trong sách vì đây không chỉ là sự kiện "rất công khai", mà nó còn định hình con người bà. "Từ góc nhìn cá nhân, tôi viết về những điều đã giúp tôi vượt qua, hy vọng có thể giúp ai đó đang trải qua điều tương tự", bà nói thêm.

Tờ Standard nhận xét khi nhắc chồng cũ, Melinda Gates chỉ xem tỷ phú như người cùng nuôi dạy con cái - người bà từng yêu và xây dựng tổ ấm. "Bà có vẻ không cay đắng chuyện xưa, cũng chẳng hoài niệm. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể cảm nhận bà còn giữ nhiều điều chưa nói", cây bút William Hosie bình luận.

Chân dung doanh nhân, nhà từ thiện Melinda French Gates. Ảnh: Oprah Daily

Sau ly hôn, Melinda tập trung vào các chương trình vì cộng đồng cùng Pivotal Ventures - tổ chức vì phụ nữ do bà sáng lập năm 2015. Năm 2024, bà từ chức đồng chủ tịch quỹ Bill & Melinda Gates và nhận 12,5 tỷ USD từ chồng cũ để tiếp tục thực hiện các dự án nhân đạo. Về động lực rời quỹ, bà viết: "Bấy giờ, tôi nhận ra đã đến lúc bước sang chương mới trên con đường hoạt động từ thiện, tập trung vào việc thay đổi quỹ đạo cuộc đời của nhiều phụ nữ, bé gái tại Mỹ và toàn cầu".

Ở tuổi 61, Melinda French Gates muốn tiếp tục thúc đẩy quyền bình đẳng, giúp phái nữ phát huy sức mạnh. Bà mong mọi người dành thời gian suy ngẫm về giai đoạn chuyển đổi. Theo nhà xuất bản, tác giả hy vọng cùng người đọc vượt qua vùng an toàn, biết cách "tận dụng quãng thời gian tối đa giữa sự kết thúc và khởi đầu mới" để bước tiếp.

Bìa sách "The Next Day: Transitions, Change and Moving Forward (Ngày hôm sau: Những giai đoạn chuyển mình, thay đổi và tiến bước). Ảnh: Flatiron Books

Cũng trong tác phẩm, tác giả mô tả thời niên thiếu gắn liền phim truyền hình dài tập Dynasty (1981-1989) của Mỹ, tìm thấy hình mẫu tương lai là nữ doanh nhân Alexis Carrington do Joan Collins đóng trong phim. Bà cho rằng trong khi những nhân vật nữ khác chỉ ăn mặc xinh đẹp để đi ăn tối, Carrington là nhà kinh doanh trong thế giới của đàn ông, xông pha với đời. "Từ đó, tôi đã nghĩ muốn trở thành một người phụ nữ có sự nghiệp giống cô ấy", bà cho biết.

Ngoài ra, bà kể những tình bạn truyền cảm hứng cho bà suốt 30 năm qua, gọi họ là "Hội đồng Chân lý". Bà cũng viết về các cuộc trò chuyện với hội bạn gái nổi tiếng như Reese Witherspoon, Michelle Obama, Megan Rapinoe - tổ hợp cho bà nhiều lời động viên khi bước vào cuộc sống độc thân. Trong một chương, bà cho biết hạnh phúc khi tăng cân lúc mang thai con đầu lòng bởi đây là lần đầu "thoát khỏi chủ nghĩa hoàn hảo", không bị áp lực ngoại hình.

USA Today đánh giá The Next Day không hẳn là hồi ký hay sách cho lời khuyên, giống hội thoại cùng một người bạn thông minh hơn. Hãng tin nhận định tác phẩm phù hợp sinh viên mới tốt nghiệp hoặc người muốn thay đổi sự nghiệp giữa chừng. Tuy nhiên, tờ Guardian nhận xét người viết còn né tránh nhiều vấn đề, khó thể hiện khía cạnh "vượt qua thương tổn".

Melinda French Gates sinh năm 1964 tại Dallas, Mỹ, có bố là kỹ sư tên lửa và mẹ làm nội trợ. Bà là một nhà từ thiện, doanh nhân và nhà hoạt động bảo vệ quyền phụ nữ. Melinda tốt nghiệp ngành kỹ sư công nghệ, bắt đầu sự nghiệp từ làm gia sư cho trẻ em, sau đó làm giám đốc tiếp thị cho Microsoft. Bà gặp ông Gates trong hội chợ thương mại ở New York năm 1987, hai người kết hôn năm 1994 và sinh được ba người con. Năm 1996, bà rời công ty để chăm nom gia đình. Trước The Next Day, bà từng ra mắt sách về sức mạnh phái nữ - The Moment of Liftand (2019).

Phương Thảo (theo USA Today, People, The Standard)