Bài học về hạnh phúc trong sách 'Sống đời tự do'

Tác giả Michael A. Singer cho rằng con người cần đối mặt với phiền não trước khi có được sự an lạc, trong sách "Sống đời tự do".

Tác phẩm dày 304 trang, lý giải nguyên nhân khiến con người có cảm giác bất hạnh, đưa ra lời khuyên giúp độc giả tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống.

Bìa sách "Sống đời tự do", do Nhà xuất bản Dân trí và First News phát hành hồi tháng 8. Ảnh: First News

Theo Michael A. Singer, con người có ba loại trải nghiệm, dựa trên giác quan, suy nghĩ và cảm xúc. Nhiều người nhìn cuộc sống của mình như một "đấu trường không ngơi nghỉ", cho rằng hạnh phúc chỉ có thể đạt được khi có địa vị, mua được nhà. Họ cố gắng tìm kiếm những niềm vui mới để chữa lành tâm hồn, quên tìm hiểu vì sao có cảm giác bất an. "Vấn đề là có một thế giới hiện thực bên ngoài có thể thâm nhập và gây trở ngại cho những suy nghĩ và cảm xúc của bạn", sách viết.

Tác giả nhận định cuộc sống có nhiều khó khăn là do con người tích tụ năng lượng xấu, chưa hiểu sâu về tâm hồn. Những suy nghĩ tiêu cực, khó phai - trong yoga gọi là Samskara - khiến chúng ta không tìm được trạng thái cân bằng trong tâm trí, từ đó hình thành nỗi đau khổ.

"Bạn hãy bắt đầu với những thứ chướng ngại dễ buông bỏ trong cả ngày, và sau đó tiến đến bước tiếp theo là buông bỏ quá khứ... Một khi bạn học được cách phóng thích những vấn đề phát sinh từ chính bản thân, những Samskara tích tụ trong bạn, chắc chắn một sự chuyển biến lớn hơn sẽ xảy đến", Michael A. Singer kết luận.

Michael khuyên độc giả nắm rõ mình đang thực sự muốn gì, sau đó bắt đầu con đường khám phá nội tâm. Bên cạnh đó, bạn phải từ bỏ thói quen phản kháng đối với những sự việc xảy ra trong cuộc sống, tận hưởng niềm vui để đóng góp giá trị của mình cho xã hội.

"Đừng đợi cho tới khi một vụ nổ bom kinh hoàng xảy ra trong đời bạn, rồi mới tự hỏi cần làm điều gì khác biệt. Bạn cần thực thi sứ mệnh giải thoát bản thân mỗi ngày, từ đó bạn mới có khả năng ứng phó với bất kỳ tình huống nào mà bạn gặp phải trên đường đời", tác giả viết.

Sau khi ra mắt lần đầu vào tháng 5/2022, Sống đời tự do (tên tiếng Anh: Living Untethered: Beyond the Human Predicament) được giới chuyên môn khen ngợi. Trang WGYT nhận xét sách là kim chỉ nam cho độc giả trên hành trình tìm kiếm những điều tích cực. Nhiều độc giả trên diễn đàn NetGallery chấm tác phẩm 4/5 sao, cho rằng cách khơi gợi vấn đề của tác giả có chiều sâu, kích thích tư duy người đọc.

Tác giả Michael A. Singer. Ảnh: Sounds True

Michael A. Singer, 76 tuổi, nổi tiếng với cuốn Cởi trói linh hồn (The Untethered Soul), tác phẩm best seller của New York Times. Tác giả nhận bằng thạc sĩ kinh tế Đại học Florida năm 1971. Trong thời gian làm luận án tiến sĩ, Michael sống ẩn dật để tập trung vào yoga và thiền định. Năm 1975, ông thành lập Temple of the Universe, một trung tâm yoga và thiền định. Trong nhiều năm, tác giả có những đóng góp trong các lĩnh vực kinh doanh, nghệ thuật, giáo dục, y tế và bảo vệ môi trường.

Quế Chi