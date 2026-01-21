Bài học về 'đặt giới hạn' từ mâu thuẫn của nhà Beckham

AnhViệc Brooklyn Peltz Beckham công khai rạn nứt với bố mẹ đã châm ngòi cho cuộc tranh luận về ranh giới cá nhân trong các gia đình hiện đại.

Những ồn ào từ gia đình Beckham kéo dài suốt năm qua, đỉnh điểm là việc Brooklyn vắng mặt trong sinh nhật tuổi 50 của bố, danh thủ David Beckham, hồi tháng 5/2025 và những tuyên bố gay gắt hôm 19/1 vừa qua.

Thay vì chỉ trích sự "bất hiếu" hay soi mói đời tư, nhiều chuyên gia tâm lý nhìn nhận câu chuyện này dưới góc độ của việc "đặt giới hạn" - một kỹ năng sinh tồn về cảm xúc mà nhiều người trưởng thành đang phải vật lộn.

Brooklyn Peltz Beckham ở Met Gala 2024. Ảnh: Business Insider

Shruti Jain, nhà trị liệu gia đình tại London (Anh), cho biết ngày càng nhiều người tìm đến chuyên gia vì cảm thấy ngột ngạt trước sự can thiệp của cha mẹ. Dấu hiệu cảnh báo rõ nhất là khi một người cảm thấy họ không còn được sống đúng với bản thân.

"Họ mất quyền lựa chọn những điều giản dị như màu sắc, nơi ăn uống, cho đến các quyết định lớn. Khi ranh giới giữa cha mẹ và con cái bị xóa nhòa, người con sẽ gặp khó khăn trong việc hình thành lòng tự trọng độc lập", bà Jain phân tích.

Theo các chuyên gia, hành động quyết liệt của Brooklyn có thể được xem là nỗ lực khẳng định mình là một cá thể độc lập, thay vì chỉ là phần nối dài của danh tiếng gia đình. Nghiên cứu của Đại học Cambridge cũng chỉ ra rằng, trong những gia đình có mức độ can thiệp cao, con cái thường nghi ngờ chính giá trị của mình.

Tuy nhiên, việc vạch ra ranh giới không đồng nghĩa với chấm dứt yêu thương. Bà Charlotte Baden-Powell, nhà tâm lý trị liệu, cho rằng khoảng cách đôi khi là cần thiết để tạo ra không gian cho sự thấu hiểu. Sự tách biệt tạm thời giúp cả cha mẹ và con cái nhìn lại mối quan hệ từ bên ngoài, thay vì bị cuốn vào những tranh cãi vụn vặt hàng ngày.

Thậm chí sự tách biệt còn trở thành xu hướng. Dữ liệu từ Dự án Nghiên cứu Hòa giải Gia đình của Đại học Cornell (Mỹ) cho thấy khoảng 27% người trưởng thành từng cắt liên lạc với ít nhất một thành viên gia đình để tái cân bằng sức khỏe tâm thần.

"Khoảng cách này thường không phải là dấu chấm hết. Trong nhiều trường hợp, mối quan hệ được nối lại dưới một hình thức khác lành mạnh và tôn trọng hơn", bà Baden-Powell nói.

Các chuyên gia cũng khuyên rằng, việc cắt đứt hoàn toàn chỉ nên là lựa chọn cuối cùng khi sự gắn kết gây tổn hại tâm lý nghiêm trọng và không có thiện chí thay đổi từ phía còn lại.

Ngọc Ngân (Theo Business Insider)