Bài học từ khách Mỹ khi đến 'nơi hạnh phúc nhất thế giới'

Sau một tuần ở Copenhagen, thành phố hạnh phúc nhất thế giới 2025, nữ du khách Mỹ đã mang về 5 bài học đáng giá.

Theo Chỉ số Thành phố Hạnh phúc (Happy City Index 2025), Copenhagen được xếp hạng thành phố hạnh phúc nhất thế giới, dựa trên các yếu tố như sức khỏe, khả năng di chuyển và môi trường. Còn theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2025 (World Happiness Report), Đan Mạch đứng thứ hai toàn cầu về mức độ hạnh phúc.

Sau một tuần du lịch một mình, trải nghiệm nhịp sống Đan Mạch và trò chuyện với người dân địa phương, nữ du khách Mỹ Leila Najafi hiểu phần nào lý do Copenhagen lại đứng nhất trong bảng xếp hạng hạnh phúc. Cô rút ra 5 bài học từ văn hóa Đan Mạch - những thói quen tốt của người dân địa phương mà cô đã mang về, áp dụng tại California.

Người dân đạp xe, đi bộ tại khu vực công cộng ở trung tâm Copenhagen. Ảnh: Tripsavvy

Vận động nhiều hơn

Copenhagen là một trong những thành phố thân thiện với xe đạp nhất thế giới, với hệ thống làn đường dành riêng cho xe đạp và cơ sở hạ tầng đảm bảo an toàn cho người dùng.

Trong thời gian ở Đan Mạch, nữ du khách Mỹ thấy xe đạp nhiều hơn ôtô. Hàng đoàn người mặc vest đi làm bằng xe đạp trong giờ cao điểm mỗi ngày.

Đi bộ cũng là cách di chuyển phổ biến. Trung tâm thành phố có nhiều khu phố chỉ dành cho người đi bộ như Strøget, con đường mua sắm dài gần 1,6 km. Trong thời gian ở đây, Leila cũng hình thành thói quen đi bộ nhiều. Mỗi ngày, cô đi khoảng 10.000 bước, điều được coi "bất khả thi" tại nơi cô đang sống - thành phố Los Angeles, bang California, khi ôtô là phương tiện chủ đạo.

Từ khi về Mỹ, cô cố gắng đi bộ hoặc đạp xe, dù là ra ngoài uống cà phê hay làm việc vặt.

Cảm hứng nấu ăn

Ẩm thực Bắc Âu hiện đại được đầu bếp René Redzepi của nhà hàng ba sao Michelin Noma khởi xướng, đề cao nguyên liệu địa phương và theo mùa.

Trong chuyến đi, cô dùng bữa tại nhiều nhà hàng có cùng triết lý như Oens Have, La Banchina hay Apotek 57. La Banchina, nhà hàng hải sản ven cảng, chỉ sử dụng nguyên liệu sản xuất tại Đan Mạch nên hoàn toàn không có chanh, dầu ôliu hay tiêu đen nhập khẩu.

Ban đầu Leila cảm thấy nghi ngại, sợ đồ ăn không ngon nhưng cuối cùng cô nhận thấy món ăn đơn giản mà tinh tế. Điều này giúp cô thay đổi quan điểm nấu ăn, ưu tiên nguyên liệu tươi và địa phương.

Hiện tại, ở California, cô cố gắng đi chợ nông sản mỗi Chủ Nhật, chọn bơ California, mật ong Ojai và rau củ từ các trang trại gần nhà.

Bữa ăn của Leila tại Đan Mạch. Ảnh: Leila Najafi/BI

Xông hơi và tắm lạnh quanh năm

Ở Bắc Âu, xông hơi và ngâm nước lạnh là thói quen phổ biến, không chỉ vì truyền thống mà còn nhờ lợi ích sức khỏe.

Phòng xông giúp tăng tuần hoàn và thư giãn cơ bắp, tắm với nước lạnh giúp co mạch, giảm viêm và hỗ trợ hồi phục cơ. Một số nghiên cứu cho thấy hai phương pháp này còn cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Phong trào này bắt nguồn từ Phần Lan, lan sang Đan Mạch. Ở Copenhagen, hầu như khách sạn nào cũng có phòng xông. Nhà hàng La Banchina cũng có phòng xông ngay trong khu vườn của nhà hàng.

Leila đã thử xông hơi và tắm lạnh trong chuyến đi, dù cô không tắm lạnh được lâu. Sau khi tắm bằng nước lạnh, cô cảm thấy tỉnh táo, sảng khoái.

Từ khi về Mỹ, cô bắt đầu tắm nước lạnh vào buổi sáng để mô phỏng trải nghiệm này, và "thấy rõ năng lượng tích cực suốt cả ngày". Leila cũng đang tìm các phòng xông địa phương để duy trì thói quen.

Học cách sống bền vững hơn

Copenhagen là biểu tượng toàn cầu về phát triển bền vững và tinh thần tôn trọng thiên nhiên hiện diện trong mọi khía cạnh đời sống. Hệ thống giao thông thân thiện môi trường như đi bộ, xe đạp và sắp tới là xe buýt điện không phát thải.

Chô để rác với nhiều thùng chứa phân loại rác ở Đan Mạch. Ảnh: Leila Najafi/BI

Thành phố chú trọng phân loại rác, thùng tái chế được bố trí khắp nơi và đường phố luôn sạch sẽ. Nữ du khách Mỹ ấn tượng với các công trình xanh như nhà máy CopenHill, vừa sản xuất điện và sưởi từ rác thải, vừa có khu thể thao trên mái.

Khi ở Mỹ, Leila có thói quen tái chế nhưng chuyến đi lần này giúp cô có ý thức hơn về trách nhiệm với môi trường. Hiện cô cố gắng ăn chay ít nhất một bữa mỗi tuần, hạn chế đồ nhựa và chọn sản phẩm thân thiện với môi trường khi mua sắm.

Tinh thần tối giản

Người Mỹ vốn nổi tiếng với lối sống chuộng sự dư thừa, từ khẩu phần ăn khổng lồ tại nhiều nhà hàng cho đến những chiếc xe hào nhoáng được xem là biểu tượng của thành công.

Người Đan Mạch đề cao những giá trị khác như sự khiêm nhường, tính thực tế và niềm vui trong những điều giản dị - tinh thần cốt lõi của khái niệm nổi tiếng "hygge" (nghệ thuật tận hưởng sự ấm áp, bình yên trong cuộc sống thường ngày).

Các nhà hàng, khách sạn và cửa hàng Leila ghé thăm đều thể hiện rõ tinh thần tối giản kiểu Bắc Âu với vài món nội thất tiện dụng, không gian gọn gàng, ít đồ trang trí và sử dụng gam màu trung tính.

Thời trang địa phương cũng mang hơi hướng tương tự- đơn giản, tinh tế và thực tế hơn là cầu kỳ, phô trương. Nhiều cửa hàng bán các món đồ cơ bản, chất lượng cao như quần ống rộng, áo sơ mi trắng, áo blazer cắt may gọn - dễ phối hợp trong một tủ đồ tối giản dùng quanh năm.

Những xu hướng thời trang thoáng qua không phổ biến như ở các thành phố lớn khác của phương Tây. Trải nghiệm này khiến Leila tin rằng sống có chủ đích và giản đơn giúp con người hài lòng, biết ơn và tận hưởng cuộc sống chất lượng hơn.

Sau khi trở về, cô bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ, giữ lại những món đồ thật sự cần thiết, quyên góp gần như toàn bộ phần còn lại.

"Cảm giác nhẹ nhõm và thanh thản đến lạ thường", cô nói.

Anh Minh (Theo Business Insider, World Happiness Report)