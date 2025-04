Bài học từ bão Yagi dưới góc nhìn chuyên gia ngành bảo hiểm

Lãnh đạo Bảo hiểm PVI, Vietnam International Adjuster chia sẻ về bồi thường bảo hiểm, giám định tổn thất trong thảm họa tự nhiên tại tọa đàm "Bài học từ bão Yagi", phát sóng 9h ngày 8/4.

Ông Vũ Văn Thắng - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI và bà Trần Thị Phương Bình - Tổng giám đốc Công ty TNHH Vietnam International Adjuster là những người trực tiếp tham gia tuyến đầu trong công tác ứng phó và phục hồi sau bão Yagi.

Ngày 7/9/2024, cơn bão số 3 - Yagi bắt đầu đổ bộ vào các tỉnh ven biển miền Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh.., sau đó, để lại những thiệt hại nặng nề cả về người và của trên toàn miền Bắc. Tổng thiệt hại ước tính lên tới 81.500 tỷ đồng.

Theo đó, các khách mời sẽ chia sẻ về toàn bộ quá trình trước, trong và sau thảm họa, từ công tác giám định tổn thất, chi trả bồi thường đến sự vào cuộc của các công ty bảo hiểm, vai trò độc lập và khách quan của đơn vị giám định.

Tọa đàm gồm ba nội dung chính: Bảo hiểm đã làm gì trước - trong - sau bão Yagi?; Quy trình phối hợp giữa các bên: Bảo hiểm, Giám định và Khách hàng - Đồng bộ và nhanh chóng; và Kết quả thực tế và bài học tương lai. Đặc biệt, hai diễn giả cung cấp nhiều thông tin hữu ích để khách hàng nắm bắt quy trình cần làm để đẩy nhanh quá trình chi trả bồi thường.

Trong phần đầu, hai diễn giả cung cấp bức tranh toàn cảnh về ngành bảo hiểm khi có thiên tai. Ông Vũ Văn Thắng nhận định, Yagi là cơ bão gây tổn thất nghiêm trọng nhất trong hơn 70 năm. "Vai trò, tầm quan trọng của bảo hiểm nói chung và Bảo hiểm PVI nói riêng cũng được nhìn nhận rõ ràng hơn", ông nói.

Ông Vũ Văn Thắng - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI. Ảnh: Tùng Đinh

Theo Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI, bảo hiểm là giải pháp an toàn tài chính giúp khách hàng phục hồi sau tổn thất, giảm thiểu rủi ro, tổn thất trước và sau thiên tai, đồng thời, đóng góp cho sự ổn định nền kinh tế. Do đó, các đơn vị bảo hiểm cùng công ty giám định độc lập như VIA cần phối hợp chặt chẽ, đồng đều để đảm bảo phục vụ khách hàng tốt nhất trong trước, trong và sau thiên tai.

Đây cũng là nội dung chính của phần thứ hai trong tọa đàm. Tại đây, bà Trần Thị Phương Bình sẽ phân tích kỹ các bước phối hợp, bài học thực tế rút ra từ "quá trình giám định tổn thất qua nhiều cơn bão trong hơn 23 năm làm nghề".

"Chúng tôi và các nhà bảo hiểm không ngừng nâng cao chuyên môn, chuẩn bị và đào tạo đội ngũ giám định về quy trình xử lý các tổn thất thiên tai, thảm họa", bà nhấn mạnh.

Trần Thị Phương Bình - Tổng giám đốc Công ty TNHH Vietnam International Adjuster. Ảnh: Tùng Đinh

Cuối tọa đàm, hai khách mời cung cấp chi tiết về kết quả thực tế, đồng thời, chỉ ra bài học cho tương lai. Sau bão Yagi, Bảo hiểm PVI đã tiếp nhận 944 vụ tổn thất, với quỹ dự phòng ước khoảng 3.400 tỷ đồng. Đến nay, đơn vị giải quyết 359 vụ (38%), chi trả hơn 350 tỷ đồng, trong đó có các khách hàng lớn như VinFast, Oh Sung, Dệt Pacific...

Đây là kết quả của quá trình nỗ lực ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data)... của công ty. Đồng thời, công ty có nền tảng tài chính vững mạnh, khả năng thanh toán cao, được xếp hạng A- bởi AM Best.

"Tất cả 944 vụ tổn thất đều được Bảo hiểm PVI chủ động trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định. Bảo hiểm PVI hoàn toàn đáp ứng khả năng bồi thường đầy đủ cho các tổn thất do bão Yagi gây ra đối với khách hàng", ông Thắng khẳng định.

Do đó, Tổng giám đốc Công ty TNHH Vietnam International Adjuster khuyến khích khách hàng thông báo tổn thất sớm; bảo vệ hiện trường; cung cấp hồ sơ đầy đủ; phối hợp chặt chẽ với giám định viên và bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi, chủ động hơn trong quản lý rủi ro và hợp tác đúng cách với nhà bảo hiểm.

Ngoài ra, thông qua tọa đàm "Bài học từ bão Yagi", ông Vũ Văn Thắng và bà Trần Thị Phương Bình đã đưa ra nhiều kinh nghiệm thực tế, góc nhìn của chuyên gia với hàng chục năm trong lĩnh vực bảo hiểm.

Độc giả có thể theo dõi chương trình vào lúc 9h ngày 8/4 trên báo điện tử VnExpress và fanpage VnExpress.net để hiểu rõ hơn về vai trò của bảo hiểm nói chung, giám định bảo hiểm nói riêng trong thảm họa tự nhiên; đồng thời, nhận thức sớm những thách thức lớn trong ngành và giải pháp để vượt qua.

Nhật Lệ