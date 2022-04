Bài học sống của Kasper Schmeichel

AnhĐi qua nhiều thăng trầm, từ đỉnh cao vô địch Ngoại hạng Anh đến thảm kịch của chủ sở hữu Leicester và sự cố Christian Eriksen ngưng, thủ môn Kasper Schmeichel đề cao phương châm sống trân quý từng khoảnh khắc.

Lars Hogh - HLV thủ môn của Kasper Schmeichel ở Đan Mạch - từng nói về tầm quan trọng của việc trân quý từng ngày, từng thời khắc trong cuộc sống. Lúc trẻ, Schmeichel xem nhẹ câu nói của người thầy quá cố, nhưng giờ anh thấm thía.

"Tôi biết Lars cả quãng đời của mình, từ khi tôi còn là một đứa trẻ, và ông ấy là HLV thủ môn của tôi tại Đan Mạch. Ông ấy thường nói với tôi nhiều điều mà tôi không phải lúc nào cũng hiểu được khi còn trẻ", Schmeichel tâm sự. "Ông ấy nói tất cả mọi thứ trên đời đều có con số riêng. Số lần bạn có thể đứng dậy, số lần bạn thở, bước ra sân, và thi đấu".

Hogh qua đời tháng 12/2021 ở tuổi 62. "Ngày ông ấy nói với tôi rằng ông ấy bị ung thư, mọi thứ thực sự như đổ sập xuống với tôi", Schmeichel nhớ lại. "Những con số đó đang rút ngắn lại, đối với tất cả chúng ta. Khi đó, tôi dần hiểu được những câu nói của thầy. Những câu nói đó đã thay đổi tôi. Những trải nghiệm trong cuộc sống khiến tôi biết rằng mình không phải bất tử. Bất kỳ ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng. Vì vậy, tôi phải sống để tận hưởng nó".

Schmeichel (phải) xúc động trong lễ tưởng niệm ông chủ Vichai, sau vụ rơi trực thăng khiến doanh nhân người Thái thiệt mạng ngay bên ngoài sân King Power tháng 10/2018. Ảnh: PA

Schmeichel, hơn ai hết, thấm thía hơn cả về sự nghiệt ngã trong cuộc sống. Ngày 27/10/2018, anh là người đầu tiên có mặt tại hiện trường ngay bên ngoài sân King Power, khi trực thăng chở chủ sở hữu Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha bị rơi, khiến toàn bộ những người trên máy bay mặt thiệt mạng.

Schmeichel cũng là người mừng và chụp ảnh cùng Aiyawatt Srivaddhanaprabha - con trai của Vichai và là người tiếp quản Leicester - sau khi CLB đánh bại Chelsea ở chung kết Cup FA mùa trước.

Thủ thành 35 tuổi cũng có mặt trên sân khi Christian Eriksen đổ gục xuống sân mà không chịu tác động nào xung quanh, ở trận đầu tiên của Đan Mạch tại Euro 2021. Schmeichel đã thấy đồng đội giành giật sự sống, nằm viện, trở lại tập luyện và có mặt tại đám tang của Hogh cuối năm ngoái. Schmeichel có thể sớm đối đầu Eriksen, khi tiền vệ 29 tuổi này ký hợp đồng khoác áo Brentford.

"Chúng tôi đã nói chuyện từ lâu nên tôi biết cậu ấy sẽ trở lại", Schmeichel tiết lộ. "Tôi thấy ngọn lửa quyết tâm phía sau mắt của Eriksen, và tôi rất hạnh phúc vì cậu ấy. Brentford sở hữu cầu thủ tuyệt vời, và Eriksen đã sẵn sàng. Tôi không nghĩ cậu ấy đã ăn mừng nhiều, nhưng có lẽ điều đó sẽ sớm thay đổi, vì những gì đã xảy ra là câu chuyện tuyệt vời".

Schmeichel cũng không lo lắng khi Eriksen tái xuất Ngoại hạng Anh. "Eriksen có máy khử rung tim riêng, nên có lẽ cậu ấy còn an toàn hơn tất cả chúng tôi", thủ thành Leicester nói và nở nụ cười. "Với chúng tôi, những cầu thủ của Đan Mạch, việc Eriksen ký hợp đồng với CLB Ngoại hạng Anh thực sự không thể tin được, sau những gì đã xảy ra. Nó giúp bạn có niềm tin vào cuộc sống".

Schmeichel chứng kiến các bác sĩ giành giật sự sống cho Christian Eriksen sau sự cố đồng đội bị ngưng tim bốn phút tại Euro 2021. Ảnh: PA

Khi còn nhỏ, Schmeichel muốn chỉ gắn bó với một CLB, như nhiều thần tượng. Oliver Kahn tại Bayern Munich. Iker Casillas tại Real Madrid. Hay chính người cha huyền thoại Peter Schmeichel tại Man Utd.

Schmeichel ngỡ đã không làm được điều đó. Anh gắn bó với đội trẻ Man City, khoác áo nhiều CLB như Darlington, Falkirk, Bury, Cardiff City và Coventry City theo dạng cho mượn, rồi chuyển tới Notts County và Leeds United. Sự nghiệp của Schmeichel chỉ sang trang khi anh ký hợp đồng với Leicester năm 2011.

"Leicester là CLB giúp tôi trưởng thành nhiều nhất, nơi mà tôi cảm thấy như ở nhà", Schmeichel bộc bạch. "Đây là CLB giúp tôi rất nhiều cả về cuộc sống, cũng như sự nghiệp bóng đá. Tôi luôn muốn trở thành một cầu thủ chỉ gắn bó với một CLB. Làm điều đó với một CLB trong một thời gian dài là điều nhiều cầu thủ hàng đầu đã làm. Như bố tôi, Kahn, Casillas, Buffon ở Juventus. Hay Roger Federer hoặc Tom Brady ở NFL. Làm thế nào để có thể đạt được và duy trì đẳng cấp cao như vậy trong một thời gian dài? Đó đã và là một động lực rất lớn cho tôi".

Schmeichel là trụ cột của Leicester trong kỳ tích vô địch Ngoại hạng Anh năm 2016. Anh hiện là đội trưởng của CLB, và là nhân tố không thể thay thế ở sân King Power. "Tôi trưởng thành và điều đó giúp ích nhiều. Khi mới tới đây, tôi có một đứa con, và giờ là ba đứa", Schmeichel nói. "Những thách thức đi cùng với một gia đình đang phát triển. Nhưng bạn phải bình tĩnh bởi có nhiều điều quan trọng trong cuộc sống hơn bóng đá. Các con tôi không quan tâm liệu tôi có chơi tốt hay không. Trước hết, tôi có nghĩa vụ làm cha".

Leicester đang trải qua mùa giải khó khăn. Đội bóng của Brendan Rodgers đang đứng thứ 10 tại Ngoại hạng Anh, sớm bị loại khỏi Cup FA bởi CLB hạng dưới Nottingham Forest, và phải xuống chơi ở Europa Conference League - sân chơi số ba châu Âu.

Dù vậy, Schmeichel dù hài lòng bất chấp Leicester lỡ vé dự Champions League ở vòng cuối hai mùa gần nhất. Anh nói: "Champions League là đỉnh cao của bóng đá cấp CLB. Nhưng mùa trước, Leicester đứng thứ năm và đoạt Cup FA, tôi chấp nhận điều đó. Tôi muốn giành các danh hiệu. Khi giải nghệ, tôi sẽ không nhìn lại những mùa chúng tôi cán đích thứ tư".

Schmeichel không bận tâm quá nhiều đến những thất bại, mà chỉ muốn nhớ đến, khắc ghi những khoảnh khắc chiến thắng như khi nâng Cup FA mùa trước. Ảnh: Pools

Schmeichel lớn lên trong môi trường mà bóng đá là vua. Cha của anh, Peter đã giành mọi danh hiệu với Man Utd, trong đó đỉnh cao là cú ăn ba năm 1999 với Ngoại hạng Anh, Cup FA và Champions League, cũng như chức vô địch Euro 1992 cùng Đan Mạch.

Khi còn nhỏ tại Manchester, Schmeichel sẽ mặc ngay bộ quần áo bóng đá ngay sau khi thay đồng phục học sinh. Anh cũng dán băng dính trên găng tay thủ môn của bố, và viết tên của mình lên đó. "Bóng đá là thứ mà tôi yêu thích ngay từ phút đầu tiên, đúng hơn là việc được chơi bóng", Schmeichel nhấn mạnh. "Những điều đáng sợ xung quanh bóng đá và bố tôi khi tôi còn nhỏ đã ảnh hưởng đến tôi một chút. Vì vậy, tôi đã ngừng yêu bóng đá một thời gian. Mọi thứ thật khó khăn. Khi bạn rời sân Old Trafford và có hàng trăm CĐV đập vào xe. Đó là những gì tôi gắn liền với bóng đá trong một thời gian. Nhưng thực sự ra sân và thi đấu? Tôi luôn yêu thích điều đó. Tôi muốn tên mình được in trên găng tay giống như bố. Tôi sử dụng trí tưởng tượng của mình khi còn nhỏ. Khu vườn sau nhà tôi là Old Trafford, là Wembley, là Bernabeu. Tôi có thể mường tượng tất cả".

Đan Mạch đã làm nên lịch sử tại Euro 2021. Mất ngôi sao số một Eriksen, thua cả hai trận đầu, nhưng họ bùng nổ ở lượt cuối khi thắng Nga 4-1 để đi tiếp với vị trí nhì bảng B. Họ trở thành đội đầu tiên vượt qua vòng bảng Euro dù thua hai trận đầu tiên. Schmeichel và đồng đội sau đó hạ Xứ Wales và CH Czech, và chỉ chịu thua tuyển Anh ở bán kết vì quả penalty gây tranh cãi ở hiệp phụ thứ nhất.

Schmeichel tiết lộ, Đan Mạch chỉ biết sẽ phải đá quả bóng khác trước khi gặp Anh. "Tất cả các quả bóng cho các giải đấu đều khác nhau. Ví dụ, quả bóng ở Ngoại hạng Anh hiện tại rất tệ", Schmeichel giải thích. "Dù sao, quả bóng ở trận bán kết rất khác so với quả bóng mà chúng tôi sử dụng xuyên suốt Euro 2021. Tôi cảm thấy khó khăn khi tập luyện với quả bóng này. Vì vậy, tôi đã thử đặt hàng nhiều găng tay từ Đức, những găng tay có hiệu quả tốt hơn với quả bóng đó, nhưng không thể. Vì vậy, tôi phải sử dụng những găng tay đang có".

Nói về về kỳ Euro 2021 lịch sử, Schmeichel chia sẻ: "Chúng tôi đã trải nghiệm điều gì đó ở Euro mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm được. Nó cho thấy bóng đá ở cấp độ ĐTQG có ý nghĩa như thế nào. Vì một lý do nào đó, mà tuyển Anh không được nhiều người quan tâm, khi bóng đá cấp CLB nhường chỗ cho sân chơi quốc tế. Người dân Đan Mạch hoàn toàn khác. Tuyển Đan Mạch là thứ gắn bó tất cả mọi người. Khi chúng tôi từ khách sạn đến sân, người hâm mộ đã đứng khắp đường phố, trên các cây cầu, với màu đỏ và trắng khắp mọi nơi. Đó là trải nghiệm độc đáo, không có gì sánh bằng, và khiến tôi rất xúc động".

Hồng Duy (theo Sportmail)