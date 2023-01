Bài học hôn nhân muộn màng

Lý do Matthew Fray bị vợ bỏ nghe có vẻ vô lý nhưng là sự thật: Thi thoảng anh không rửa cốc chén.

Matthew Fray, chuyên gia về mối quan hệ và tác giả cuốn This Is How Your Marriage Ends, đã nhận ra rằng tình yêu, sự tôn trọng, tin tưởng và an toàn trong quan hệ vợ chồng thường đổ vỡ bởi những khoảnh khắc bị cho là bất đồng nhỏ nhặt. Có điều ông nhận ra quá muộn.

Theo chuyên gia, những thứ phá hủy tình yêu và hôn nhân thường ngụy trang dưới vỏ bọc tầm phào. Nhiều thứ gây nguy hiểm không phơi bày hoặc không cảm nhận được khi nó xảy đến. Khi không nhận ra điều gì là mối đe dọa, chúng ta sẽ không đề phòng. Những vết thương nhỏ này bắt đầu rỉ máu và máu chảy ra từ từ đến nỗi nhiều người trong chúng ta không nhận ra mối đe dọa, cho đến khi quá muộn để ngăn chặn nó.

Phần lới cuộc đời ông tin, nếu như hãm hiếp, giết người, cướp bóc là tội hình sự nghiêm trọng thì ngoại tình, bạo hành, cờ bạc rượu chè là tội lớn trong hôn nhân.

"Bởi vì tôi không phạm các trọng tội của hôn nhân nên khi tôi và vợ tôi ở hai phía đối lập trong một vấn đề, tôi sẽ đề nghị phải chấp nhận sự bất đồng. Tôi tin cô ấy đã sai, đã hiểu sai cơ bản tình hình hoặc đang đối xử bất công với tôi", Matthew nói.

Nhiều khi hôn nhân tan vỡ đến từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt hàng ngày. Ảnh minh họa: Distractify

Mỗi cặp vợ chồng đều có mâu thuẫn lặp đi lặp lại. Có thể là một người hay ném đồ ra sàn nhà, người bày bừa sau khi vợ/chồng mới dọn. Đối với Matthew, đó là bỏ cốc chén trên bồn rửa. Đôi khi anh để cái cốc vừa uống trên mặt bàn bếp, chỉ cách máy rửa bát vài gang tay.

Hàng trăm, có thể hàng nghìn lần, vợ đã cố gắng nhắc nhở Matt phải bỏ cốc vào máy rửa chén. Nhưng với ông điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Khi đó Matt cứ nghĩ vì đã lấy nhau, vợ nên tôn trọng mình.

"Em không nên phá hỏng buổi tối vui vẻ để tranh luận với anh vì chiếc ly này. Sau cả ngày anh làm việc vất vả vì gia đình này mà không nhận được lời cảm ơn, em lại định đưa chiếc ly thành một vấn đề trong hôn nhân. Nếu em muốn nó nằm trong máy rửa chén, hãy tự đặt mà không cần nói với anh. Nếu không, anh sẽ cất đi khi mọi người đến chơi hoặc khi anh dùng xong. Cãi nhau vì việc này thật nhảm nhí và không công bằng", Matthew nói.

Nhưng vợ ông không bao giờ đồng ý. Đối với cô, vấn đề không phải là chiếc cốc trên bồn rửa, không phải bát đĩa, đồ giặt trên sàn hay việc chăm con mà là sự quan tâm. Cô ấy có cảm giác đã kết hôn với một người không tôn trọng hoặc không đánh giá cao mình.

Vợ biết Matt khá thông minh, nên cô ấy không thể hiểu tại sao ông có thể trở nên ngốc nghếch sau hàng trăm cuộc trò chuyện như vậy. Cô ấy bắt đầu đặt câu hỏi liệu ông có cố tình làm tổn thương cô không và liệu chồng có thực sự yêu mình không. Sau nhiều lần nói mà không được chồng lắng nghe, cô tiến dần hơn đến suy nghĩ rời bỏ cuộc hôn nhân.

Khi các cặp vợ chồng cãi nhau nhiều lần vì một vấn đề, việc cố tình từ chối hợp tác với người vợ/chồng hay không hiểu được điều gì sai, trái trong hành động của mình, gây ra kết quả là đau đớn hơn, ít tin tưởng hơn. Đây là đường đi của mối quan hệ tan vỡ.

Có thể, mọi người sẽ nghĩ tại sao Matt hay để ly cạnh bồn rửa, thay vì bỏ vào máy rửa chén. Ông có thể muốn sử dụng lần nữa, hoặc không quan tâm việc này, trừ khi nhà có khách.

"Chỉ có một lý do khiến tôi ngừng việc này và đó là bài học muộn màng tôi nhận ra. Đó là bởi vì tôi yêu và tôn trọng bạn đời và việc bỏ cốc vào máy thực sự quan trọng với cô ấy", ông nói.

Bảo Nhiên (Theo Atlantic)