'Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác' - loại bỏ cảm xúc tiêu cực

Sau khi đọc ''Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác'', thay vì phàn nàn về khó khăn, tôi học cách tìm giải pháp, mở lòng với thế giới.

* Bài cảm nhận cho chuyên mục "Cuốn sách tôi yêu"

Trong cuộc sống, có những cuốn sách ta đọc để giải trí, nhưng cũng có những cuốn xuất hiện như một chiếc phao cứu sinh ngay đúng thời điểm ta đang chìm nghỉm giữa đại dương của sự mệt mỏi và tiêu cực. Với tôi, cuốn sách Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác (The Law of the Garbage Truck) của David J. Pollay chính là món quà đặc sắc ấy. Không đơn thuần là sách kỹ năng, mà là một kim chỉ nam giúp tôi định nghĩa lại cách đối xử với bản thân và thế giới trong những ngày tháng chông chênh nhất.

Thoạt nghe tên sách và đọc mục lục bảy ngày cam kết đều liên quan đến ''xe rác'', tạo nên ấn tượng bốc mùi hôi thối, bẩn thỉu, khó chịu, muốn tránh xa. Đó đúng là cảm giác về ''xe rác''. Nhưng có hai sự thật hiển nhiên: Một là ''xe rác'' cần thiết nên vẫn tồn tại với đầy đủ đặc tính của nó, hai là dù hầu hết ta đều muốn tránh xa ''xe rác'' thì thực tế ta lại vô thức hành xử ngược lại.

Cuốn sách này đã giải thích về những cảm xúc tiêu cực và chỉ cho tôi thấy những tổn thương mà ''xe rác'' gây ra cho chính tôi và những người xung quanh. Từ đó, sách giúp tôi có những giải pháp khả thi để trải nghiệm các bài học diệu kỳ.

Sách mỏng, dễ đọc, khai mở cho tôi những góc nhìn mới, giúp tôi thay đổi dần những thói quen tiêu cực cố hữu. Từ những cơ sở khoa học thực tiễn, tác phẩm có cách trò chuyện ngắn gọn, giải pháp cụ thể, khả thi. Điều tuyệt vời là tôi dễ ghi nhớ, dễ tìm đọc lại mỗi khi bối rối lẩn quẩn với những đau thương, cả trong hiện tại lẫn quá khứ, hay khi tôi mù mờ với những lo lắng cho các dự định tương lai.

Triết lý chủ đạo của sách vô cùng giản đơn nhưng có sức công phá mạnh mẽ: Nhiều người giống như những chiếc xe rác vậy. Họ chạy quanh với đầy rác rưởi - sự thất vọng, tức giận và chán nản. Hãy bỏ qua những ''chiếc xe rác''.

Bìa cuốn ''Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác''. Ảnh: First News

Khi rác đầy, họ cần một nơi để đổ. Nếu ta vô tình đứng đó, họ sẽ đổ lên ta. Trước khi đọc cuốn sách này, tôi đã từng là một ''bãi rác'' thụ động. Tôi giữ khư khư trong lòng lời chỉ trích của đồng nghiệp dù chưa rõ đúng sai, nỗi bực dọc vô cớ của một người lạ ngoài đường, hay cả những áp lực vô hình từ kỳ vọng của gia đình. Tôi đã để những luồng phát rác đó khuấy đục tâm hồn mình, khiến những ngày gian khó càng thêm tối tăm.

David J. Pollay đã dạy tôi rằng: Đừng vơ lấy rác của người khác. Khi ai đó đối xử tệ với bạn, hãy mỉm cười thiện chí, vẫy chào, chúc họ tốt lành hoặc đơn giản chỉ là tiếp tục bước đi. Đừng nhận lấy sự tiêu cực đó, đừng để nó lây lan sang người thân yêu hay công việc của mình.

Giai đoạn chông chênh nhất là khi ta cảm thấy mình mất quyền kiểm soát cuộc đời. Ta đổ lỗi cho số phận, cho nền kinh tế, hay cho những người xung quanh. Cuốn sách đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy đó bằng một bài học đắt giá về sự lựa chọn.

Hạnh phúc không phải là việc chờ đợi thế giới xung quanh trở nên hoàn hảo, mà là cách ta phản ứng với những điều không hoàn hảo. Tác giả khẳng định: Bạn không thể kiểm soát được xe rác, nhưng bạn có thể kiểm soát được phản ứng của mình.

Tôi bắt đầu thực hành việc ngừng tranh cãi với những ''chiếc xe rác''. Tôi nhận ra rằng việc cố gắng thay đổi một người đang tràn đầy tiêu cực chỉ khiến tôi mất đi năng lượng quý giá. Thay vào đó, tôi dành năng lượng đó để làm tốt việc của mình, để yêu thương những người xứng đáng. Đây chính là chìa khóa giúp tôi vượt qua gian khó: Tập trung vào những gì mình có thể thay đổi.

Đừng biến mình thành ''chiếc xe rác''. Điều khiến tôi chấn động nhất khi đọc cuốn sách này không phải là cách tránh rác của người khác, mà là nhìn lại chính mình: Liệu tôi có đang là một chiếc xe rác không?

Trong những ngày gian khó, ta rất dễ rơi vào trạng thái ''tự đổ rác''. Ta tức giận vì thất bại, ta đem nỗi thất vọng từ công ty về nhà nhuốm sang hoặc thờ ơ với người bạn đời, con cái. Cuốn sách nhắc nhở tôi về cam kết: Ngừng xả rác.

Tôi học cách gọi tên cảm xúc và xử lý rác của chính mình thay vì tìm nơi trút bỏ, trốn chạy. Thay vì phàn nàn về khó khăn, tôi học cách tìm kiếm giải pháp. Khi ta ngừng xả rác, cuộc sống của ta và những người xung quanh bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác không khuyên ta trở nên vô cảm. Ngược lại, nó dạy ta về lòng trắc ẩn. Khi hiểu rằng một người đang mắng nhiếc mình thực chất là một tâm hồn đang quá tải vì ''rác'', tôi không còn thấy giận dữ nữa. Tôi thấy thương họ. Sự thấu hiểu này giúp tôi mở rộng lòng mình hơn với thế giới. Trong những ngày tháng gian khó, sự bao dung chính là liều thuốc chữa lành tâm hồn hữu hiệu nhất, giúp tôi giữ được sự điềm tĩnh trước bão giông và duy trì được một trái tim ấm áp.

Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi vì những bất công, nếu bạn đang bị bủa vây bởi những lời tiêu cực hay những ngày tháng áp lực, hãy thử một lần mở tác phẩm này ra. Sách sẽ không giúp bạn giàu có ngay lập tức, cũng không làm khó khăn biến mất, nhưng nó sẽ thay đổi cách bạn nhìn nhận thế giới.

Giờ đây, mỗi khi gặp một chuyện không như ý, tôi lại mỉm cười và tự nhủ: ''Chỉ là một chiếc xe rác đi ngang qua thôi mà!''. Tôi chọn mỉm cười, vẫy tay chào và tiếp tục hành trình của mình với một tâm hồn nhẹ nhõm. Cuộc đời quá ngắn ngủi để ta chứa chấp rác rưởi trong lòng. Thay vào đó, ta hãy dành chỗ trang trọng cho những đóa hoa của lòng biết ơn và sự tử tế.

Dạ Khúc